Orlickoústecko – Sumář čtvrtého kola Okresního přeboru II. třídy začneme na hřišti v Mistrovicích.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Domácí se ještě nestačili ani pořádně rozestavět a už museli sledovat, jak Kysilka zapisuje první branku. Z pohledu Heřmanic nebyla poslední a v 54. minutě už tentýž hráč uzavíral hattrick. Přesto bylo drama, protože Mistrovičtí během tří minut snížili na 2:3, ale tři body si hosté stejně odvezli. To byla také jediná výhra hostujícího celku za tři body, dva ukořistily Rudoltice v Sopotnici. A domácí si za to mohou sami. Vedli 2:0, avšak polevili v koncentraci a během šesti minut druhé půle přišli nejen o náskok, ale navíc prohrávali. Bod jim zajistil v poslední minutě Macek. Na pěti dalších stadionech už se radovali jen hostitelské celky. Klášterec si nechal tvrdý mat pro Čermnou na poslední chvíli, když dvěma góly v závěru uštědřil soupeři těžké K.O. Suverénní Tatenice neměly problém vyhrát nad Rybníkem, aniž by jim vadilo, že hrály od 40. minuty o deseti. Nadějně rozehraný duel měla Dolní Dobrouč v Žamberku. Jenže ještě do poločasu o vedení přišla. V čem však byla nedostižná, je počet žlutých karet, kterých nasbírala hned osm a k tomu i jednu „redku". Šest z nich přišlo v rozmezí 58. až 74. minuty. Naopak bez nervů se hrálo v Červené Vodě. Žichlínek se trápí a v sobotu ke zlepšení nedošlo. Jiskra B vyhrála zcela zaslouženě. Hokejové skóre se zrodilo v Němčicích. Poločasový výsledek 1:1 se po pauze rychle změnil na kanonádu. Němčice stihly za 21 minut pět branek.

Mistrovice – České Heřmanice 2:3.

Fakta – branky: 60. Jansa, 63. Stejskal – 1., 20. a 54. Kysilka. Rozhodčí: Marek. ŽK: 1:2. ČK: 0:1. Diváci: 70. Poločas: 0:2.

FC Jiskra B – Žichlínek 3:1.

Fakta – branky: 47. Roček, 52. Hnátnický, 85. Sedlák – 81. Motl. Rozhodčí: Serbousek. ŽK: 0:2. Diváci: 120. Poločas: 0:0.

Klášterec n. O. – D. Čermná 2:0.

Fakta – branky: 90. Šroler, 90. Sabota. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 2:0. Diváci: 125. Poločas: 0:0.

Sopotnice – Rudoltice 3:3 PK 3:4.

Fakta – branky: 28. Kubišta, 52. Šimek, 90. Macek – 57. a 63. Vlček, 60. Stránský. Rozhodčí: Chadima. ŽK: 0:3. ČK: 0:1. Diváci: 68. Poločas: 1:0.

Tatenice – Rybník 3:0.

Fakta – branky: 35. Hradil z pen., 48. Tareš, 50. Polička. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 0:2. ČK: 1:0. Diváci: 200. Poločas: 1:0.

Žamberk B – Dolní Dobrouč 3:1.

Fakta – branky: 22. a 43. P. Huška, 90. Rudolecký – 9. Hynek. Rozhodčí: Hejl. ŽK: 2:8. ČK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 2:1.

Němčice – Brandýs n. O. 6:3.

Fakta – branky: 25. a 67. Borek, 76. a 83. Kovář, 62. Macko, 74. Roušar – 14. Brzybohatý, 88. Šrajer, 63. Sloupenský. Rozhodčí: Habrda. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Pol.: 1:1.

1. Tatenice 4 4 0 0 16:5 12

2. Žamberk B 4 3 0 1 17:8 9

3. Klášterec n. O. 4 3 0 1 10:7 9

4. FC Jiskra B 4 3 0 1 9:5 8

5. D. Dobrouč 3 2 0 1 6:4 6

6. Rybník 4 2 0 2 8:7 6

7. Němčice 4 2 0 2 9:10 6

8. Rudoltice 4 2 0 2 8:9 6

9. Č. Heřmanice 4 2 0 2 5:9 5

10. D. Čermná 3 1 0 2 6:6 4

11. Žichlínek 4 1 0 3 7:9 3

12. Mistrovice 4 1 0 3 7:10 3

13. Brandýs n. O. 4 1 0 3 5:15 3

14. Sopotnice 4 0 0 4 8:17 1