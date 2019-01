Letohrad – Druhé kolo Ondrášovka Cupu dopadlo lépe pro Letohrad než pro druholigovou Čáslav.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Pekař

Jen málo fotbalových odborníků by před zápasem odhadlo, že Letohrad, který hrával ČFL a nyní divizi, by mohl porazit druholigovou Čáslav. Opak byl ale pravdou. O jediný gól zápasu se postaral ONDŘEJ BÍRO, který proměnil nařízenou penaltu.



S kým se ale ve třetím kole Letohrad potká, bude jasné až po úterním utkání, kdy se potká Viktorka Žižkov s Hradcem Králové.

Byla pro vás Čáslav tak jednoduchým soupeřem, nebo o vítězi rozhodlo fotbalové štěstí?

Myslím si, že určitě rozhodlo to štěstí, protože Čáslav měla šancí dost. Takže to bylo štěstí a výborný Kykal v brance. To způsobilo to, že jsme udrželi nulu. Pro diváka to ale asi nebylo příliš koukavé z naší strany. Od začátku jsme byli nervózní, především prvních patnáct minut. Pak jsme teda dali gól, trochu jsme se uklidnili, srovnali jsme hru, ale ve druhé půli nás zase zatlačili a zase jsme se podělali. A je asi zázrak, že jsme si udrželi nulu a postoupili jsme dál.



Co se vám honilo hlavou, když jste šel na penaltu? A co potom, když jste ji proměnil?

Hlavou se mi asi nehonilo nic, jen to, že musím dát branku. A tak to taky skončilo. Pocit jsem měl potom normální. Byl to pro mne gól jako každý jiný.



Koho byste ve třetím kole potkal raději? Viktorku, nebo Hradec?

Určitě bych viděl raději Hradec, protože je to tým tady z regionu. Myslím si, že by na něj mohli přijít diváci a mohl by to být zajímavý zápas.