Radek Halva dnes 15:00

/FOTO, VIDEO/ Takhle si tedy svůj vytoužený návrat do nejvyšší soutěže vysokomýtští futsalisté rozhodně nepředstavovali. Nicméně vzhledem k velmi „děravé“ sestavě, s jakou na sever Čech k premiérovému zápasu odcestovali, se asi nedalo s ničím jiným ani počítat. Takže nezbývá než co nejrychleji na ledovou sprchu zapomenout a do druhého duelu v Liberci (pátek, 19.30) vyrukovat v podstatně silnějším složení.