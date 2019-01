Orlickoústecko – Zápas mezi Žamberkem a pardubickým béčkem měl vysokou kvalitu.

1. FC Žamberk – Pardubice B 1:2

Již ve třetí minutě pronikl nejlepší žamberský střelec Hrubý až před brankáře Ptáčka, který včasným zmenšením úhlu jeho šanci zmařil. Ze druhého vzájemného souboje v 18. minutě už vyšel jako vítěz Hrubý, jenž si zpracoval přesně načasovaný Hrabíkův pas za obranu a technickým pokusem přelstil Ptáčka – 1:0. Obrana domácích však měla velké potíže s rychlou a dynamickou hrou pardubických mladíků, což se také podepsalo pod vyrovnávací gól v 24. minutě. Na levé straně unikl Valenta a přesně přihrál dorážejícímu Matějkovi – 1:1. Do přestávky pak Žamberští přečkali bez úhony několik závarů a před branku rezervy se moc nedostávali.

To se změnilo krátce po změně stran. Hned v 48. minutě minula branku Trnkova hlavička a poté přišly dvě obrovské šance, jejichž nevyužití stálo za další domácí porážkou Žamberka. V 50. minutě prošel J. Kotyza s míčem na noze až před Ptáčka, který jeho střelu zázračným zákrokem lapil. Chvíli nato si naběhl Pavelka na kolmý pas za obranu a Ptáček se vyznamenal dalším výtečným zákrokem. Pravidlo nedáš – dostaneš nabylo účinnosti v podobě Dostálkovy excelentní střely do šibenice z 52. minuty – 1:2. Domácí pak sevřeli hosty do kleští, ale marná byla jejich snaha o vyrovnání, navíc málem inkasovali potřetí. Šest minut před koncem se starý známý Joel Kaymba řítil z půlky hřiště na osamělého Martinovského, jenž jeho pokus o blafák vystihl.

Fakta – branky: 18. Hrubý – 24. Matějka, 52. Dostálek. Rozhodčí: Bleša (Chrudim). ŽK: 1:0. Diváci: 110. Poločas: 1:1. Žamberk: Martinovský – T. Kotyza (72. Kos), Drapač, Hrabík, Trejtnar – Pavelka (57. J. Huška), Molnár (72. Franke), Hofman, J. Kotyza – Trnka, Hrubý. Pardubice B: Ptáček – Mandutz, Matějka, Koblížek, Pánek – Dostálek, Slezák, Gašpar, Jirka (77. Mužík) – Formáček (60. Joel Kayamba), Valenta (90. Molek).

Holice – FK Česká Třebová 1:1 penalty 4:2

Třebovští hráli nebojácně, spoléhali na dobrou defenzivu, na což domácí dlouho nemohli najít odpověď. Branky padaly až po přestávce. Holice poslal do vedení Jakub Jedlička v 58. minutě. Hostím pomohl k vyrovnání vlastní gól Hanče. Třebovští tak mohou litovat, že nedokázali proměnit své vyložené šance, neboť jich měli určitě více než domácí celek. V penaltovém rozstřelu to třebovským exekutorům nevyšlo.

Fakta – branky: 58. J. Jedlička – 75. Abt. Rozhodčí: Pavlas (Červená Voda). ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Holice: Králík – Tláskal, Ručka, Hanč – Chvála – Krpata (18. T. Velinský), J. Jedlička, Klouček (82. Lát) – Kopřiva – T. Jedlička, Václavek. Česká Třebová: Hejl – Pachl, Hašek, Rataj, Novotný – Abt, Müller, Zahálka, Švec – Čikl (71. Grepl), Urbanec (65. Ezr).

Přelouč – TJ Lanškroun 1:1 penalty 4:2

Začátek zápasu si mužstvo Lanškrouna představovalo lépe. Od 14. minuty po brance Kochy prohrávalo a muselo tak dohánět manko. Naštěstí se po přestávce prosadil Knápek a zajistil hostím alespoň bod. Ten druhý si z rozstřelu odnesli hráči Přelouče.

Fakta – branky: 14. Koch – 72. Knápek. Rozhodčí: Havránek (Orel). ŽK: 5:3. Diváci: 70. Poločas: 1:0. Přelouč: Konvalina – Kačírek, Hladík, Ulrych, Novák – Pištora, Hanáček, Vančura, Kosek (46. Rokyta) – Koch (70. Machačný), Klas (89. Linhart). Lanškroun: Wendlig – Karlík, Vaško, Skalický, Kolomý, Jung, Savych, Novák, Fait, Richtr (90. Hostovský), Knápek.

FK Letohrad B – Moravany 0:3

Devět zápasů a stále nula na kontě bodů. Rezerva Letohradu pokračuje v nepřesvědčivých výkonech. Nevyšlo to ani proti Moravanům. Hosté jsou kvalitní celek a vyhráli zaslouženě 3:0. Skóre otevřel na konci první půle Jaroslav Lukas. Vítr z plachet Letohradu vzala druhá branka v jeho síti, o kterou se postaral v 53. minutě Poláček. Tomu to v poslední době střílí a tak nebylo náhodou, že se trefil ještě jednou. V 64. minutě uklidnil hosty třetím gólem. Rezerva své šance nevyužila, a proto na bodový zisk nemohla pomýšlet ani tentokrát.

Fakta – branky: 42. J. Lukas, 53. a 64. Poláček. Rozhodčí: Braun (Pardubice). ŽK: 2:2. Diváci: 60. Poločas: 0:1. Letohrad B: Moláček (64. Satoria) – Janoušek, Zach, Petráček (80. Svoboda), Švestka – Dvořáček (46. Černohous), Macháček (54. Černohorský), Pokorný, F. Procházka (64. Pačínek), Švercl – J. Procházka. Moravany: B. Branda (46. Laksar) – Knotek, Pištora (69. Sokol), J. Lukas, M. Lukas – Veselý (79. Smejkal), Beran, Hynek, Novák – Kříž, Poláček (73. Záleský).

Hlinsko – Choceň 3:0

Fakta – branky: 33. Volf, 33. Tulach, 38. Dostál (pen.). Rozhodčí: Zavřel (Luže). ŽK: 0. Diváci: 100. Poločas: 3:0. Hlinsko: Jindřichovský – Volf, Nevole, Zach, Mocanu – Dostál, Hlouš (80. Chmelík), Vanžura (63. Mayer), Tulach – Pelikán (77. A. Cach), L. Cach. Choceň: Gerčák – Baborák, Eisner, David, Krejza – Myšák, Smola, Šabata, A. Kopecký – Novotný (62. Sklenář), O. Kopecký (42. Smejkal).

1. Polička⋌ 9 6 1 1 1 19:7 21

2. Holice⋌ 9 5 3 0 1 20:10 21

3. Slatiňany⋌ 9 6 1 0 2 23:8 20

4. Pardubice B⋌ 9 6 0 1 2 24:14 19

5. Choceň⋌ 9 6 0 1 2 16:9 19

6. Chrudim B⋌ 9 6 0 0 3 17:10 18

7. Svitavy⋌ 9 5 0 2 2 24:16 17

8. Moravany⋌ 9 5 0 0 4 18:14 15

9. Česká Třebová⋌ 9 3 1 2 3 15:15 13

10. Přelouč⋌ 9 3 1 1 4 9:18 12

11. Lanškroun⋌ 9 2 2 1 4 16:22 11

12. Žamberk⋌ 9 1 2 2 4 8:14 9

13. Hlinsko⋌ 9 2 0 2 5 8:12 8

14. Morav. Třebová⋌ 9 1 2 1 5 9:16 8

15. Třemošnice⋌ 9 1 1 0 7 4:14 5

16. Letohrad B⋌ 9 0 0 0 9 7:38 0

