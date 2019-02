Už během úterý Slezský FC na svých internetových stránkách ohlásil, že nedělní derby mezi Opavou a Baníkem je vyprodáno. Na facebookovém profilu opavských fanoušků Opaváci 1907 se však ve čtvrtek objevilo upozornění ohledně podvodnice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / František Géla

Ta se pokoušela prodat vstupenky do sektorů F8 a F9, tedy i do míst, kde se nachází kotel domácích fans. „Dostalo se ke mně, že nějaká paní z Frýdku-Místku má prodávat lístky do našeho kotle příznivcům Baníku, což se mi nelíbilo a začal jsem pátrat po tom, o co vlastně jde,“ komentoval šéf kotle Slezského FC Tomáš Hrubý.



Vstupenky na slezské derby nabízela žena, kterou bylo možno zkontaktovat na e-mailu: ivetahenkenova@ seznam.cz.

„Zjistil jsem, že dotyčná prodávala lístky také na zápas Sparty a Slavie. Na to konto na stránce bazos.cz reagovali lidé, že jde o podvod. Poslali jí peníze, ale e-tikety nikdy nedostali. Takových bylo několik. Je tedy dobré si dát pozor na to, od koho lístky kupujete.“

Do Opavy přijede početná ekipa baníkovců. SFC hostujícímu klubu uvolnil do prodeje trojnásobně více vstupenek. Celkově jich je něco málo přes tisíc. Na bezpečnost ve městě bude dohlížet také pět set policistů.



„Nepředpokládáme, že by dorazilo o mnoho více fanoušků, než kolik je prodáno vstupenek, jelikož na ně působili předsedové představenstev obou klubů. Prodáno je 1 009 lístků pro fanoušky Baníku. Většina by se měla dostat na stadion. Neočekáváme, že by se kolem něj pohybovalo větší množství diváků,“ komentoval velitel zásahu a náměstek ředitele krajské policie Radim Daněk.

Baníkovce přiveze do Opavy vlakový speciál v 11.50. Policie je poté bude směrovat na stadion po předem naplánované trase, která byla vytvořena tak, aby se vyhnula bezprostřednímu centru města.