/INFOGRAFIKA/ Tady, v šatně Olympijského stadionu, Cristiano Ronaldo naposledy oblékl dres Realu Madrid a křepčil s trofejí. Tady brankář Loris Karius nevídanými chybami potopil Liverpool. Dnes je to osmdesát dní, co Kyjev viděl finále Ligy mistrů.

Nyní se v metropoli na řece Dněpr odehraje trochu jiný fotbalový zápas místní Dynamo hostí Slavii.

Ten rozdíl je pochopitelně markantní. Hráči, fanoušci, sledovanost… Televizní signál poputuje jen na Ukrajinu a do Česka.

Ovšem nemyslete si: jde o hodně. Kdo postoupí, bude dál žít sen o Lize mistrů. O nablýskané soutěži, milionech. Nebo o Ronaldovi.

Slavia je před odvetou třetího předkola stále za outsidera. Týden starý výsledek prvního utkání (1:1) určil jen to, že se Dynamo může klidně zatáhnout.

Může jen bránit, což jeho hráči umí velmi dobře. „Víme, že musíme dát branku,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Během posledních hodin to zmínil několikrát. Ano, remíza 0:0 (a samozřejmě porážka) by odnesla play- -off.

Pražané tak vyrukují na Kyjev s útočnými choutkami. „Chceme být už od začát-ku aktivní,“ prozradil kouč.

Nic jiného ani českému zástupci nezbývá. Ukrajinský velkoklub se totiž na začátku sezony pyšní zajímavou formou.

Slavia byla před týdnem první, kdo překonal vytáhlého brankáře Bojka. Úctu budí sehranost defenzivy Dynama i rychlost křídel.

„Otázka bude, jak na nás dolehne důležitost zápasu,“ přemítal Trpišovský. „Kdybychom je často pouštěli k balonu, byla by to naše smrt. Ale pokud podáme výkon jako doma, máme velkou šanci postoupit.“

Jenže tohle byste slyšeli také od zástupců domácích… Dynamo si navíc z pozice síly (klubu šéfuje prominentní byznysmen Surkis) odložilo ligové utkání. „Je to pro ně výhoda. Ale máme tu hráče, kteří jsou dostatečně zkušení z pohárů i reprezentace,“ dodal Trpišovský.

Příznivce červenobílých barev nepotěšila zpráva, že v kádru chybí zraněný Peter Olayinka, naopak hrát by mohli už skoro uzdravení Simon Deli a Jan Sýkora.

A ještě jedna trochu sci-fi zajímavost: na finále Ligy mistrů se příští rok pojede do Madridu.