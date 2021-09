Lepší finanční odměny pro giganty v Lize mistrů, jiná Evropská liga a soutěž "útěchy" pro méně úspěšné kluby. Tolik v kostce aktuální situace.

Jenže nejvýznamnější změna proběhla trochu stranou zájmu. Funkcionáři se odhodlali zrušit pravidlo o výhodě gólu vstřeleného na půdě soupeře. Od léta už je jedno, zda tým vyhraje doma například 2:0 a venku prohraje 2:4. Už nepostupuje, nastupuje prodloužení.

"Tohle pravidlo ztratilo význam," oznámil Aleksander Čeferin, šéf Evropské fotbalové unie. Dokonce přišel s konkrétními argumenty: snížil se rozdíl mezi góly vstřelenými doma a venku (2,02->1,58 doma a 0,95 ->1,15 venku).

Jenže říkejte to některým fanouškům. Názorů na změnu bylo hodně.

Hlavami kroutili zastánci starých pořádků. Není divu, fotbal dlouho patřil ke konzervativním sportům, i s videorozhodčím si dával načas. A konkrétně s tímhle pravidlem se setkávali už dědečkové současných hráčů. Fungovalo od roku 1965.

Jedenáct šťastlivců, jedenáct smolařů

Dnes už neplatí. A jak bylo naznačeno hned v úvodu, zdaleka nepůjde jen o kosmetickou změnu.

Největším smolařem léta se stalo Monako. Mířilo do Ligy mistrů, těšilo se na pohádkový bonus, který by jistojistě převýšil půl miliardu korun. Jenže ouvej. Po domácí porážce 0:1 nestačila výhra na půdě Doněcku 2:1. Prodlužovalo se. A štěstí se usmálo na klub z Ukrajiny.

Křiklavý moment. Ale podobných příběhů bylo víc.

Po zrušení starého pravidla musely o postupujícím rozhodnout prodloužení či penalty v osmnácti zápasech! Hned v jedenácti případech pak slavil tým, jenž by loni vypadl. A znovu, celkem logicky, má mince dvě strany.

Nezaujatí fanoušci jsou vesměs spokojení. V tomto duchu situaci pro Deník okomentoval i expert na poháry a koeficient. Milan P. (Coen), kterého na twitteru sledují tisíce lidí, má za to, že fotbal je zase o něco spravedlivější. "Je to přehlednější, průhlednější a nikoho to nepoškozuje," řekl.

Ale ne všude jsou spokojení. Kromě zmiňovaného Monaka by mohli hořekovat také v Řecku.

Olympiakos takto neprošel přes Ludogorec Razgrad (doma 1:1, venku 2:2, rozhodly penalty). Jenže tenhle tým, jehož bránu hájí Tomáš Vaclík, si zahraje aspoň Evropskou ligu. Hůře dopadl AEK Atény, který se rovněž po rozstřelu s Mostarem rozloučil s Evropskou konferenční ligou.

Český koeficient pro další sezony

"Je nutné si uvědomit, že domácí výhoda již dnes není tolik významná jako kdysi," podotkl Čeferin.

Co je nyní zásadní? Hlavně počet klubů, které se účastní skupinové fáze evropských pohárů. Když sbírají body pouze jeden dva zástupci, má to negativní vliv na finanční stabilitu celků i fotbalu jako celku. A trpí i koeficient.

Ostatně v brzké době pád potká také Česko (příště bude mít jen čtyři zástupce, z toho jen jednoho v Lize mistrů). A pro další sezony to nevypadá o moc lépe. V tuto chvíli je tuzemský fotbal v rankingu UEFA na osmnáctém místě (za Srbskem i Kyprem). Potřeboval by zpět do elitní patnáctky.

Paradoxně situaci zkomplikovala i úprava pravidel.

"Těsné postupy Basileje (přes Hammarby) a Partizanu (přes Soči a Santa Claru) můžou být rozhodující nevýhodou pro náš boj o patnáctku," glosoval Milan P. (Coen).

Nejhorší je ovšem jiné konstatování. Liga mistrů bude letos bez českého klubového zástupce a také bez českého hráče (pokud nepočítáte Matěje Kováře, náhradníka v Manchesteru United). Nebo se naskýtá ještě jedna šance: zimní přestup někoho z obletované trojice Adam Hložek, Patrik Schick nebo Tomáš Souček.

Přehledně: výčet zápasů

Podle nového pravidla se v 202 dvojzápasech hrálo celkem osmnáctkrát prodloužení (někdy i penalty). Co je klíčové: v jedenácti případech postoupil jiný tým, než který by uspěl dle původního pravidla.

LM - 4. předkolo:

Šachtar - Monako 1:2, 1:0 - v prodloužení Šachtar

LM - 3. předkolo:

Ludogorec - Olympiakos 2:2, 1:1 - v penaltách Ludogorec

LM - 1. předkolo:

Banja Luka - Kluž 2:0, 1:3 - v prodloužení Kluž

EL - 3. předkolo:

Alaškert - Kajrat Almaty 2:2, 0:0 - v prodloužení Alaškert

EKL - 4. předkolo:

Hammarby - Basilej 2:0, 1:3 - v penaltách Basilej

EKL - 3. předkolo:

Partizan Bělehrad - Soči 2:2, 1:1 -v penaltách Partizan

Molde - Trabzonspor 1:1, 3:3 -v penaltách Trabzonspor

EKL - 2. předkolo:

AEK - Velež Mostar 1:0, 1:2 - v penaltách Mostar

Tobol Kostanaj - Hajduk Split 3:1, 0:2 - v prodloužení Tobol

Šachtar Karaganda - FCSB 2:1, 0:1 - v penaltách Karaganda

EKL - 1. předkolo:

Gzira - Sant Julia 1:1, 0:0 - v penaltách Gzira

Níže jsou uvedeny dvojzápasy, z nichž dál postoupil tým, který by uspěl i podle původního pravidla.

LM - 1. předkolo:

Alaškert - Connah's 0:0, 2:2 - v prodloužení Alaškert

EL - 4. předkolo:

Antverpy - Omonia 2:0, 2:4 - v penaltách Antverpy

EL - 3. předkolo:

Flora Talinn - Omonia 2:1, 0:1 - v penaltách Omonia

EKL - 3. předkolo:

Hibernians - Riga FC 1:2, 1:0 - v prodloužení Riga

Sivasspor - Batumi 0:1, 2:1 - v prodloužení Sivasspor

Plzeň - TNS 3:1, 2:4 - v penaltách Plzeň

EKL - 2. předkolo:

Sepsi - Trnava 1:1, 0:0 - v penaltách Trnava