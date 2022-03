VIDEO: Hororová scéna. Na hvězdu Arsenalu zaútočil maskovaný lupič s baseballkou

Hvězdný Francouz a jeho manželka Zulay, když se o loupeži dozvěděli, okamžitě spěchali z Old Trafford domů. Zklamání z porážky od Atlética Madrid a vyřazení z Ligy mistrů šlo v tu chvíli stranou.

„Spěchali jsme domů, aniž bychom věděli, jestli jsou naše děti v bezpečí a nezraněné,“ popsal děsivé okamžiky Pogba. „Pro otce není horší pocit než to, že nedokáže ochránit své děti. Upřímně doufám, že nikdo nikdy nebude muset zažít to, co jsem cítil minulou noc.“

Devětadvacetiletý záložník nabídl odměnu za informace, které by vedly k dopadení zlodějů. „Dva zloději byli v domě méně než pět minut, ale stihli nám vzít něco cennějšího než cokoli, co jsme v domě měli… náš pocit bezpečí a jistoty.“

Pogba, který se v roce 2016 vrátil do Manchesteru z Juventusu za tehdy rekordní přestupovou sumu 89 milionů liber (2,67 miliardy korun), není prvním fotbalistou United, jehož rodina v posledních měsících čelila vloupání. Manželka Victora Lindelöfa v lednu popsala, jak byla s rodinou při loupeži doma a musela se zamknout v pokoji, zatímco švédský reprezentant hrál v Brentfordu.

Manchester je vůbec nebezpečným místem. Obránce konkurenčního City Joao Cancelo nachytal ve svém domě gang lupiču a při potyčce s nimi byl zraněn.