Pokud byste čekali některou ze známých potravinářských firem, budete zklamaní. Ale pravda je ještě daleko zajímavější. Oním dodavatelem totiž není nikdo jiný než trenér Tottenhamu José Mourinho.

Výcvikové středisko Spurs totiž v této době slouží k pěstování ovoce a zeleniny. A právě zde se angažuje i portugalský kouč. „Budu se dobrovolně věnovat práci na zahradě a brát jídlo na stadion,“ potvrdil před pár dny pro britský Mirror.

„Rád bych poděkoval všem hrdinům v první linii za neuvěřitelnou práci, kterou dělají, aby nás udrželi v bezpečí,“ připojil slova díků.

