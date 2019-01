Mbappé do Barcelony výměnou za Coutinha? Roli v transferu hraje i Neymar

Velkou přestupovou bombu údajně chystá fotbalová Barcelona. Katalánský gigant by rád své řady rozšířil o francouzský supertalent Kyliana Mbappého. Naopak do Paříže by měl zamířit Brazilec Coutinho. Lídr španělské ligy však podle serveru Don Balon sleduje i postranní úmysly.

Neymar a Kylian Mbappé slaví branku do sítě Nimes. | Foto: ČTK/imago sportfotodienst/Richard Gosselin

Pokud by se spekulace naplnily a k avizované výměně mezi Barcelonou a Paris SG opravdu došlo, jednalo by se samo o sobě o obrovskou přestupovou senzaci. Kataláncům však podle španělského listu nejde jen o posílení vlastní útočné vozby, ale i o zamezení přestupu Neymara do konkurenčního Realu Madrid. O spojení brazilského hračičky a Realu se již hovořilo dříve. Neymar často dával najevo svou nespokojenost v PSG a jako hlavní zájemce pro případný přestup se hlásil právě úřadující šampion Ligy mistrů. Smutné svátky fotbalistů Chelsea. Trenér jim zrušil Vánoce Přečíst článek › Tento scénář se však nelíbil v Barceloně, která by jen nerada viděla svého bývalého hráče ve službách úhlavního rivala. Příšlovečné vidle do tohoto nechtěného spojení tak chce hodit právě zmiňovanou výměnou a především Coutinhovým příchodem do Paříže. Neymarovi údajně v Paříži chybí staří kumpáni a právě spoluhráč z brazilské reprezentace Coutinho patří k jeho nejbližším přátelům. I samotné PSG chce své hvězdě usnadnit život ve francouzské metropoli. Je však otázkou, zda by pro tento cíl obětovalo právě Mbappého. Vydražte dres z Ligy mistrů a podpořte nadaci NTKD. Ve hře je i Ribéry či Bale Přečíst článek ›

Autor: Radek Staněk