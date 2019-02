/ROZHOVOR/ Na fotbalový svátek se těší a věří, že jeho tým bude úspěšný. Trenér Baníku Ostrava Bohumil Páník doufá, že během dvoutýdenní reprezentační pauzy si jeho svěřenci udrželi formu a ukážou to v pondělním šlágru 8. kola FORTUNA:LIGY, kdy se na vyprodaném Městském stadionu ve Vítkovicích představí pražská Sparta.

„Jejich mentální síla je větší a větší. Věřím, že i u nás to tak je, a před tím naším kotlem je dokážeme porazit,“ řekl Deníku kouč Bohumil Páník.

Zájem o bitvu s Pražany je obrovský. Ve středu byl zahájen předprodej vstupenek a za tři hodiny bylo vyprodáno. Co na to říkáte?

Že bude vyprodáno, se dalo očekávat, přijede Sparta. Ale ta rychlost byla obdivuhodná. Pro naše fanoušky jde o extrémní mobilizaci, je to tady, a moc se na to všichni těšíme. Uděláme vše proto, abychom vyhráli.

Bude to asi jiný zápas než na jaře, kdy jste zvítězili 3:2. Byli jste v jiné pozici s odlišným kádrem…

V mužstvu máme tři nové hráče, kteří jsou u nás od této sezony. Věřím, že jsme s nimi silnější. A taky věřím v to, že už máme u Sparty respekt.

Jak Letenské porazit?

Všichni musejí podat stoprocentní výkon. Každý musí jít úplně nadoraz. V soubojích, ale také co se týká kondičního vypětí a v mentální síle jednotlivců. A celkově aby byla spolupráce všech na hřišti. To je základ. Pokud bude spolupráce fungovat, budeme úspěšní.

Sparta byla na začátku sezony kritizovaná, body ale v lize získává, je třetí a jako jediná ještě neprohrála. Jak jejich hru a výkony hodnotíte?

Je tam posun. Viditelná je pevná ruka trenéra, který ví, jak se pracuje s národnostními skupinami. Souhra je lepší a lepší. Je to mužstvo, které jde tvrdě za vítězstvím, za body, je přesvědčeno o tom, že na ně dosáhne. Jejich mentální síla je větší a větší. Věřím, že i u nás to tak je, a před naším kotlem je dokážeme porazit.

První část reprezentační přestávky jste strávili na horách v Čeladné. Jak mohla dvoutýdenní pauza ovlivnit formu vašeho mužstva?

Na tom soustředění jsme sehráli i jedno přípravné utkání, abychom si něco vyzkoušeli. Dobře jsme se připravovali, vyčistili jsme hlavy jiným způsobem tréninku. Šli jsme do kondice, ale tento týden už pracujeme na fotbalových stránkách. Věřím, že jsme dobře připraveni a formu jsme si udrželi.

Ještě poslední věc. Milan Baroš už je zdravý?

Sami vidíte, že tady už poskakuje u nohejbalu, takže už asi zdravý je. Mimo je jen dlouhodobě zraněný Bronislav Stáňa, který je po operaci lokte. Jinak jsou všichni fit a připraveni jít do hry.