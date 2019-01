Pardubický kraj - Uplynulý týden zvládli fotbalisté FK Pardubice vítězně. Druholigový A-tým v čele s kapitánem Janem Jeřábkem nejprve v pátek suverénně ovládl zápasve Znojmě (4:0). Hráči, kteří nastoupili jen na krátký úsek nebo do zápasu nezasáhli vůbec, pak druhý den pomohli rezervě ve šlágru divize C.

Před zápasem druhé béčko Pardubic hostilo vedoucí Čáslav. Utkání skončilo nerozhodně 1:1, penaltový rozstřel zvládli lépe domácí. Brankář Nicolas Šmíd vyrazil dva pokusy hostů, rozhodující trefu si připsal Petr Kudrna, bývalá opora druholigového týmu. Oba týmy v čele divize doplnily ještě Velké Hamry, trio má 23 bodů.

Poražený týdne v Pardubickém kraji: Sedm gólů! Sérii Slatiňan ukončil debakl

Venkovní série je u konce, oddechli si divizní fotbalisté Slatiňan. Šňůra pěti zápasů na stadionech soupeřů se jim nevydařila. Pět utkání – čtyři body. Před týdnem sice dokázaly Slatiňany urvat vítězství na hřišti Kratonoh, ale poslední duel v Jablonci skončil velkým debaklem. Hosté z penalty skórovali jako první, jenže pak již střílelo góly jen domácí Mšeno. Slatiňany v sestavě i s futsalisty si odvezly debakl 1:7. Hattrickem se na výhře Mšena podílel zanedlouho čtyřicetiletý Tomáš Čížek, bývalý prvoligový fotbalista Jablonce, Bohemians Praha či ruských klubů.

Komentář Tomáše Raise: Góly? Z Pardubic je najednou lídr

Vítězstvím 4:0 ve Znojmě připomněli třeba výhry 5:0 v Opavě či 5:2 v Mostě ze sezony 2014/2015. Přesto: Být v současnosti nejlépe střílejícím týmem soutěže je pro fotbalisty Pardubic něčím výjimečným. Není to tak dávno, co museli trenéři vysvětlovat, proč mužstvo nepotvrdí sympatický výkon i tolik ceněnými góly. V šestnácti podzimních zápasech předchozího ročníku vstřelili Pardubičtí 22 gólů. A nyní, po dvanáctém kole aktuální sezony, už jich mají na svém kontě čtyřiadvacet. V druholigové soutěži jsou na tom momentálně, co se týče vstřelených gólů, nejlépe. Tým těží z pohody Michala Petráně, který je především zdravý a nasázel již osm gólů. K němu se přidávají i další: Černý, Fousek či nováček Tischler. Kde se podzimní číslo zastaví? Přijdou ještě extra náročné bitvy. Třeba v Hradci nebo s Jihlavou.