Velmi tvrdě, až popuzeně, se už ve čtvrtek ozvala Sparta, se Slavií nejmocnější klub v Česku. „Nesouhlasíme,“ pronesl mluvčí Ondřej Kasík. Slyšet se nechala také sázková kancelář Fortuna, titulární partner nejvyšší soutěže, či Ligová fotbalová asociace, řídící orgán.

Včera se přidali další, situace je tíží.

„Zastavení soutěže je naprosto nepochopitelné a zároveň pro nás znamená velký problém z ekonomického i sportovního hlediska,“ řekl plzeňský boss Adolf Šádek.

„Ve fotbalovém profesionálním prostředí utrácíme za testy statisíce, mrzí nás, že to nehrálo při rozhodování žádnou roli,“ prohlásil Aleš Strouha, tiskový mluvčí budějovického Dynama.

Jdeme příkladem

Zdroj: DeníkJeho kolega z Teplic Martin Kovařík byl ještě příkřejší. „Profesionální fotbal od začátku jde příkladem všem ostatním sportovním odvětvím. Kluby byl hozeny do jednoho pytle.“ Zřejmě tak narážel na hokej, který se vydal opačnou cestou. Netestuje, nechal mančafty promořit a spoléhal, že po karanténách bude moci extraliga pokračovat.

„Je to přehnané, pro fotbal to není fér. Když to řeknu trochu nadsazeně, celá země by se měla chovat jako fotbal,“ přidal se mezi nespokojené Darek Jakubowicz, ředitel Bohemians.

Jedni z mála, kteří verdikt přijali v klidu, jsou Brněnští. Jde však spíše o zištnou taktiku. Nováčkovi se nedaří, má plno zraněných. „Doba, kdy se nebude hrát, nám dává možnost hráče dotrénovat a vrátit je zpátky do týmu, proto se nám to i trochu hodí. Jde ale jen o subjektivní pohled,“ byl upřímný sportovní manažer Tomáš Požár.

Kluby pořád doufají, že se jim podaří rozhodnutí Romana Prymuly změnit.

Chceme výjimku

Ale není to jen tužba? Včera ministr zdravotnictví znovu vystoupil na veřejnosti a kritikům vzkázal: „Nechceme, aby měl někdo výjimku.“ Zvláštní, když zároveň výjimečně na českém území povolil mezinárodní zápasy, například Evropskou ligu…

„Budeme iniciovat jednání s vládními autoritami,“ dodal šéf LFA Dušan Svoboda.

ARÉNA DENÍKU: Změní politici verdikt o zastavení profesionálních soutěží?

NE. Prymula by se zesměšnil

Možná to nevíte, ale nový ministr zdravotnictví Roman Prymula rozumí fotbalu. Je slávista! Sem tam dorazí do Edenu, potká další politiky, byznysmeny a celebrity. Ovšem jak už několikrát dokázal, pokud jde o přístup ke koronaviru, on rozhodně necouvne. Spíš přitvrdí…

Ve fotbalových kruzích to lidé nesou těžko, elita se ohání testy, jejich počtem, opatřeními. Jenže dokážete si představit, že by politik Prymulova typu otočil? Popřel vše, co řekl? Lidé by se mu vysmáli, premiér Andrej Babiš by se zase vztekal, jak ministr špatně komunikuje…

Kdepak, další podobné faux pas si nemůže dovolit. Bohužel, teď už nejde jen o koronavirus nebo fotbal, jde i o Prymulovo ego.

MARTIN JŮZEK, vedoucí sportovní redakce Deníku

ANO. Rozhoduje nálada, ne data

Shutdown sportu je drsná rána, k tomu nesmyslná. A to především v případě fotbalové ligy. Důvod? V Česku není komunita, která by se problému jménem covid-19 postavila s takovou vervou, tak odhodlaně a svědomitě.



Tisíce testů, vynaložené obří peníze, týmy uzavřené na hotelích. Ano, i ve FORTUNA:LIZE se objevilo pár nakažených, ale jde jen o mizivá čísla. Přesto byla i elitní soutěž zatípnuta. Teď jde o to, zda je to definitivní verdikt, že se dva týdny nebude hrát.



Dá se spíš předpokládat, že se hrát bude. Vždyť už se ozvalo vedení ligy, velké kluby, mraky fanoušků, sociální sítě jsou plné proseb i drsnějších vzkazů vládě. A ta se, jak dokazuje už minimálně půl roku, rozhoduje podle nálady, hlasu lidu.



JIŘÍ FEJGL, fotbalový reportér Deníku