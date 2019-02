Vůbec nejdelší cestu za pohárovým zápasem v historii absolvují hráči prvoligové Sigmy Olomouc. Zhruba čtyři a půl tisíce kilometrů do Almaty na odvetu třetího předkola Evropské ligy totiž dosud nejdelší hanácké "výlety" hravě strčí do kapsy.

Nejdelší cestu v historii evropských pohárů absolvovali fotbalisté olomoucké Sigmy. Ve středu ráno vyrazili do dalekého Kazachstánu a doufají, že domů přivezou postup do play off Evropské ligy.

Našlápnuto mají slušně. V úvodním utkání na Andrově stadionu minulý čtvrtek porazili Kajrat Almaty 2:0. Výsledek dobrý vzhledem ke dvěma nastřeleným tyčím soupeře. Na druhou stranu i Hanáci měli další šance, aby si náskok udělali ještě větší.

Teď se chystá odveta a soupeře z dalekého Almaty ještě neskládá zbraně. „Můžeme to dokázat. Zásadní je, že i po tomto výsledku tomu stále věříme. Jsem přesvědčený, že doma bude plný stadion a fanoušci nám pomohou. Nebude to snadné, ale dá se to zvládnout,“ upozorňoval už v Olomouci trenér Carlos Alós Ferrer.



O "pekelné" odvětě hovořil i trenér Hanáků Václav Jílek. A nejen bouřlivé prostředí, ale také daleké cestování, na jaké si snad ani nelze zvyknout, je třeba vzít v potaz.

Sigma už v evropských pohárech hrála leckde – ve španělském Vigu, v Arménii nebo na Islandu. Ale žádný "výlet" nebyl tak dlouhý jako do Almaty. Čtyři a půl tisíce kilometrů vzdušnou čarou a nejméně šest hodin v letadle.

Nejdražší cesta v historii klubu

„Je to nejdelší a také nejdražší cesta v historii klubu na zápas evropských pohárů,“ prozradil David Holly z vedení Sigmy. „Nemá cenu si nalhávat, že při losu to pro nás byla ta nejhorší varianta. Mohli jsme taky třeba cestovat do Vídně na Rapid autobusem,“ doplnil.

Nakonec se alespoň podařilo co nejvíc cestu na daleký východ časově zkrátit. „Původně to vypadalo, že budeme muset cestovat s mezipřistáním pravděpodobně v Rusku. Nakonec se nám ale podařilo zajistit přímý let, což je samozřejmě pro tým mnohem pohodlnější,“ řekl Holly.

Jinak se zajištěním pobytu celé výpravy v Asii žádné potíže nenastaly. „Všechno bylo naprosto standardní. Komunikace se zástupci Kajratu byla bezproblémová. Měli jsme jediný požadavek, aby v hotelu byla klasická evropská kuchyně, aby nedejbože k něčemu nedošlo. Ani s tím nebyl žádný problém,“ dodal Holly.

Tak snad nebude ani s postupem, vždyť na vítěze podle všeho čeká Sevilla.

Nejdelší „výlety“ Sigmy v pohárech

1. Kajrat Almaty

(Kazachstán, 2018)

4500 km

2. Fram Reykjavík

(Island, 2009)

2800 km

3. Araks Ararat

(Arménie, 2000)

2400 km

4. Celta Vigo

(Španělsko, 2001)

2156 km

5. Real Madrid

(Španělsko, 1992)

1930 km

6. Real Zaragoza

(Španělsko, 2004)

1658 km