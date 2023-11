Komentáře k zápasům pardubických fotbalistů, to je velice často jako kolovrátek. Utkání z jejich pohledu nevypadají herně vůbec zle, ale bodový zisk z nich je ještě vzácnější než onen pověstný šafrán. Nedělní duel v Jablonci toho budiž dokladem.

Dobrý začátek – špatný konec. Slibně rozehrané střetnutí v Jablonci skončil další porážkou Pardubic (v červeném). | Foto: David Haan

Pokud z takto rozehraných soubojů nebudou Pardubičtí schopni přinášet potřebné body, tak z toho pro ně nekouká nic jiného než zoufalý boj o záchranu v aktuálním ročníku Fortuna:ligy.

„Do 30. minuty jsme hráli velice dobře, dali jsme gól a měli další šance, sám Kryštof Daněk mohl dát hattrick. Pak jsme dvakrát neodkopli z našeho vápna míč, když jsme ho měli na kopačkách, a soupeř nás potrestal vyrovnáním. Na chvíli jsme se tam propadli do chaosu, potom jsme se zase nadechli, přišla penalta, kterou jsme neproměnili, a myslím, že to byl zlomový moment. Proměnit a jít do kabiny za stavu 2:1 pro nás, tak ten zápas byl samozřejmě jiný,“ litoval trenér Radoslav Kováč nepovedené exekuce v Daňkově podání.

„Mrzí mě branka na 2:1, kdy jsme všichni pod míčem při standardce, která je jasně viditelná, jak ji soupeř zahraje, přesto ale pozdě vystoupíme a necháme domácí, aby na Budinského třikrát doráželi. Prostě malá agresivita, nedůraz, za stavu 1:1 to musí letět na tribunu,“ zlobil se Kovář po druhém zásahu Kratochvíla, který šel pro svoji trefu na hranici sebeobětování. A takového hráče hosté nenašli…

Další pardubický nezdar. Vedení, zahozená penalta a soupeřova otočka

„Byl to zápas o šest bodů a my ho měli vyřešit v prvním poločase,“ dodal pardubický kormidelník, kterému se nelíbilo, jak jablonecký protivník atakoval jeho klíčového muže Michala Hlavatého. „Je to furt dokola. Když někdo chce porazit Pardubice, tak musí zlikvidovat Hlavatého. Říkal jsem to několikrát, že takové hráče málo chráníme. Je to vždycky na hraně, jde mu o zdraví. Mrzí mě to a je mi ho až líto, dostal tři direkty za sebou do 20. minuty,“ zlobil se Kováč.

„Měli jsme docela dobrý vstup do utkání a vstřelili důležitý první gól, ale na tom končíme a nedokážeme více odskočit, i když šance jsme na to měli. Potom tam byla jedna pasáž, kdy jsme se nedokázali vůbec dostat do hry, nechápu proč. Tím jsme se trochu srazili. A potom jsme dostali ze standardních situací jednoduché góly, které prostě dostávat nemůžeme,“ prohlásil po utkání pardubický záložník Tomáš Solil.