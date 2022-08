Výrazná střelecká převaha na nic. Prý to tam měli dostrkat "koulema"

Hvězdy nelžou. Hláška z jedné české komedie by se dala převést na produktivitu pardubických fotbalistů. Asi takto: přípravné zápasy nelžou. V testovacím období se na gól nadřeli. V polovině z osmi utkání se do černého netrefili ani jednou. Pravda, proti prvoligovému rivalu, exbundesligovému týmu a tureckému gigantu. Problémy v koncovce se v plné nahotě ukázaly při vstupu do třetí sezony ve FORTUNA:LIZE. Přes výraznou střeleckou převahu podlehli doma v Ďolíčku 0:2 Českým Budějovicím.

Dominik Janošek se hned ve svém prvním ostrém zápase zařadil mezi lídry pardubického týmu. | Foto: Radek Klier