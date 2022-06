"Vymírání" pardubických stoperů: Čihák (ode)šel po stopách Pojezného s Hranáčem

Stoper za stopera… Má to ale háček. Pardubicím v létě odešli již tři. Lépe řečeno skončilo jim hostování. V první vlně „zmizel“ Pojezný do Baníku Ostrava a do Plzně se vrátil Hranáč. Teď ho ná zápas Čech následuje Čihák. Opačným směrem přichází Míka.

Filip Čihák pomohl výraznou měrou k záchraně Pardubic v nejvyšší soutěži. Toho si nemohla nevšimnout Plzeň, a tak si pokusí vydobýt místo u mistra. | Foto: Radek Klier