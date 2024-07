Utkání však bylo i přes porážku pro svěřence Jiřího Saňáka kvalitní zkouškou sil.

„Hlavně v prvním poločase nám dělal problémy presink soupeře. Zápas nás prověřil, vzadu jsme působili velmi dobře, bohužel přechody nahoru nebyly takové, jaké jsme si představovali. Byly tam z naší strany zbytečně vyhozené míče a ztráty,“ okomentoval utkání asistent pardubického trenéra Marek Kulič.

close info Zdroj: David Haan zoom_in Fürth vs. Pardubice.

„Pomocnou ruku nám podala standardní situace, jedna se nám povedla a za to jsme rádi. Ze tří standardek jsme měli ještě dvě gólové šance, které jsme nevyužili,“ dodal Kulič po předposlední herní přípravě před kvapem se blížícím výkopem nejvyšší soutěže. „Čeká nás pořád spousta práce, očekáváme rovněž návrat hráčů, kteří jsou zdravotně trochu pochroumaní. Uvidíme, jestli ještě budou nějaké příchody, nicméně kostra týmu by tam měla být,“ říká asistent hlavního kouče Saňáka.

Osmnáctiletý obránce Václav Jindra se postaral o jediný pardubický gól zápasu a bylo to jeho střelecká premiéra v prvním mužstvu. „Jsem za to moc rád, akorát mě mrzí, že to nestačilo aspoň na remízu. Signál po rohovém kopu jsme měli nacvičený, ale nečekal jsem, že míč ke mně takhle propadne. Bylo to celkově velmi náročný zápas, soupeř ukázal, že druhá bundesliga má velkou kvalitu, myslím, že to byla super příprava před začátkem ligy,“ shrnul Jindra svoje dojmy.

Generálkou na vstup do Chance ligy bude pro Pardubice střetnutí proti MFK Chrudim, a to v pátek 12. července od 18 hodin v CFIG Areně.

