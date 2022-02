S Pardubicemi, Spartou a Slavií. To jsou pro hradecké fotbalisty nejprestižnější a největší zápasy. A právě s mistrovskou Slavií se Votroci utkají ve 23. kole FORTUNA:LIGY. Nedělní atraktivní bitva startuje v 15 hodin na trávníku mladoboleslavské Lokotrans Arény, kde mají Východočeši v této sezoně domácí azyl.

Hradec se sice stále drží ve středu tabulky, ovšem už šest zápasů za sebou (nejvíc ze všech ligových týmů) čeká na vítězství, kvůli čemuž se přiblížil skupině o udržení. Ze sedmého místa má pouze dvoubodový polštář na jedenáctý Zlín.

Oproti tomu Pražané se po slabším jarním rozjezdu dostali do formy, což potvrdili i na evropské scéně čtvrtečním postupem do osmifinále Konferenční ligy.

Hradečtí fotbalisté budou chtít zaskočit favorizovanou Slavii Praha.Zdroj: fchk.czFavoritem střetnutí je tedy jednoznačně Slavia, ovšem Votroci se předem nevzdávají a věří, že i s ní mohou uhrát dobrý výsledek.

„Bude mít po poháru a přijede na naše domácí hřiště. Myslím si, že není tak dominantní, jako byla na podzim. Pokud je nějaká šance, kdy ji potrápit, bude to teď. Nedáme jí nic zadarmo, nebude to u nás mít lehké. Je to zápas, ve kterém můžeme víc získat než ztratit. Podobně jako v domácím zápase s Plzní – ta byla po poháru taky nejzranitelnější. Takhle v kabině přemýšlíme,“ říká namotivovaný záložník Hradce Jan Mejdr.

Nějaký ten bod v duelu s gigantem by se Votrokům hodil do krámu. Jak už bylo zmíněno, mužstva ze spodku ligové tabulky se k nim začínají nepříjemně přibližovat, což na klidu nepřidává.

„Vidíme, že tabulka se zhušťuje, týmy dole se dotahují, ale uděláme všechno pro to, abychom se udrželi ve střední části tabulky,“ hlásí Stanislav Hejkal, asistent kouče Miroslava Koubka.