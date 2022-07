MFK Chrudim (v červeném) - FC Hradec Králové 1:4.Zdroj: fchk.cz/Luboš Lorinc„Výsledek pro nás není moc dobrý, byť jsme hráli s prvoligovým soupeřem. Ukázalo nám to nějaké chyby a musíme zapracovat na jejich odstranění,“ uvedl chrudimský trenér Radek Kronďák.

„Je potěšitelné, že jsme uhráli dobrý výsledek. Spíše jsem se ale díval na hru, která také měla svoje parametry. Samozřejmě vždy jsou nějaké chyby a může to být lepší. Je vidět, že tým se po přípravě dostává do slušného herního rozpoložení. Byl to dobrý výkon,“ hodnotil duel kouč Votroků Miroslav Koubek.

MFK Chrudim – FC Hradec Králové 1:4 (1:3). Branky: 15. Vrána – 8. a 64. Vašulín, 17. a 29. Kubala. Chrudim: Floder – Hašek, Koželuh, Harušťák – Kesner, J. Řezníček, Průcha, Kejř – Vrána, Firbacher (62. Jedlička), Záviška (62. Jančura). Hradec Králové: Reichl (60. Vízek) – Klíma, Ševčík (60. Leibl), Kodeš – Harazim, Smrž, Kučera (68. Doležal), Novotný (60. Gabriel) – Kubala (70. Rybička), Vašulín (70. Jurčenko), Vlkanova (76. Dvořák).