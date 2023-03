Vacek: Baníku jde o život. Očekáváme obrovský boj

Střelecká potence. Slova, které se s pardubickým klubem nedala spojit po celý podzim. Na jaře je ale všechno jinak. Východočeši na co sáhnou, tak to v uvozovkách skončí za zády brankáře hostí. Na to mohou navázat pardubičtí fotbalisté již zítra od 15.00 v domácí CFIG Areně s Baníkem Ostrava.

Prewiev před zápasem: V sobotu dorazí do Pardubic Baník Ostrava. | Video: FK Pardubice