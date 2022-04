Fakta – branky: 49. Huf – 36. Malínský. Rozhodčí: Zelinka – Mokrusch, Bureš. Žluté karty: F. Čihák, Vacek, Cadu, Huf – Malínský. Diváků: 665. Poločas: 0:1. Sestavy – FK Pardubice: Markovič – D. Kostka, F. Čihák, Hranáč, Cadu – Jeřábek – Tischler (46. Patrák), Vacek, Solil, Jakub Rezek (83. L. Matějka) – P. Černý (45+1. Huf). FK Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, V. Kubista, Zelený – Hübschman – Malínský, Kratochvíl, Houska, Pilař (74. Černák) – Silný (85. Považanec).

Domácí zahájili ofenzivou, do první zajímavé možnosti se ale dostal Jablonec. V páté minutě odcentroval z křídla Zelený a Kratochvíl po přiťuknutí spoluhráče zamířil do míst, kde stál Markovič. Pardubický gólman se vyznamenal při trestném kopu Surzyna, který proletěl hladovou (možná úmyslně) zdí. Střelu bývalého hráče FK vyrazil u tyče na roh. Jeho kolegové měli příležitost ke změně skóre na konci první půl hodiny. Černý vystihl správný moment pro přihrávku, ovšem Kostka si neseřídil mířidla a jeho otevřená střela letěla mimo tři tyče.

Domácí přebírali otěže a přišla facka. Rezkovu střelu zablokovala obrana a hosté podnikli brejk. Míč se po dlouhém odrazu dostal za pardubickou obranu. Malínský přesprintoval Kostku, troufl si na blafák Markovičovi a poslal míč do sítě pod padajícím Kostkou. Východočeši odpověděli zvýšeným úsilím. Těsně před odchodem do kabin rozehrával Cadu trestný kop a Čihák hlavou málem zboural břevno. Míč se odrazil k Černému, který ho hlavou posunul na Čiháka, jenže Hanuš bravurně nohou zasáhl. V souboji o míč se Černý krvavě zranil a musel střídat. Nahradil ho Huf, jehož chvíle měla ještě přijít.

Do druhé půle Pardubice vtrhly jako uragán. Hned z prvního pobytu na útočné polovině vytěžili roh. Vzápětí Cadu načechral balon do vápna, Huf si správně vybral místo a hlavou nedal Hanušovi šanci. Domácí gól povzbudil a v 67. minutě mohli překlopit jazýčky vah na svoji stranu. Patrák našel na malém vápně Hufa, jehož umístěnou hlavičku Hanuš fantasticky vyčapal.

Hosté se po změně stran téměř k ničemu nedostali. Za zmínku stojí snad jen Malínského slalom malým čtvercem a Surzynovo dělo z trestného kopu, který zastavil obětavý Huf. V poslední minutě základní hrací doby Malínský na poslední chvíli vypíchl míč, před Brazilcem jménem Cadu. Jinak by pádil sám na bránu. Pardubice tak i ve čtvrtém jarním utkání v Ďolíčku neprohrály, ale také nevyhrály…

Řekl po utkání

Jaroslav Novotný, trenér FK Pardubice:

"Pro oba celky se jednalo o velice důležité utkání. Jak se říká: o šest bodů. Přesto byl k vidění kvalitní fotbal. Zpočátku se oba dva týmy bály udělat chybu. Po vyrovnané první čtvrthodině převzal iniciativu Jablonec. Potom jsme se nadechovali k náporu my. Jenže jsme trefili prvního hráče soupeře a z brejku jsme dostali gól. V tu chvíli to pro nás bylo kruté. V závěru první půle jsme se snažili srovnat, ale Hanuš své barvy podržel několika výbornými zákroky. Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, že už nemáme co ztratit a že do toho půjdeme naplno. Pokud budeme aktivní, tak nějaké šance přijdou. Naštěstí se nám podařilo využít hned tu první. Potom jsme se snažili obrátit utkání na naši stranu, ale znovu nám nepřálo štěstí. Při druhé gólové hlavičce Hufa, jsme už už zvedali ruce nad hlavu, ale Hanuš ze svého arzenálu vytáhl další zázračný zákrok. Nakonec jsme se s Jabloncem rozešli smírně, což pro nás nic neřeší. Z výsledku jsme sice zklamaní, ale remízu musíme přijmout. Nezbývá nic jiného, než se snažit o výhru v dalších zápasech.