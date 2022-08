Jakkoli zanechali pardubičtí fotbalisté ve svých dvou dosavadních vystoupeních solidní herní dojem, tak je neoddiskutovatelným faktem, že si za to „nic nekoupí“. A už vůbec ne body do ligové tabulky, což je jediná veličina, jež ve fotbale rozhoduje o úspěchu či neúspěchu.

„Dvě prohry bych neviděl nějak dramaticky, protože jsme předvedli dobré výkony. Vzal bych si z toho spíše to pozitivní. Samozřejmě to ale mrzí, protože všichni víme a cítíme, že jsme z těch dvou zápasů měli uhrát více bodů. Co se dá dělat, ale pořád je začátek sezony a jedním utkáním se to může změnit,“ říká pardubický zadák Martin Toml s tím, že změnit to tým chce hned proti Liberci.

„Uděláme všechno pro to, abychom si konečně odnesli body. Pozor si musíme na liberecké útočníky, zejména rozjetého van Burena, ale na celý tým, který bude v laufu, dvakrát vyhrál, dal hodně gólů a bude to chtít potvrdit,“ upozorňuje Toml. „Očekávám zápas nahoru – dolů a dobrý fotbal, na který se bude dát koukat,“ dodal.

A ještě novinky z pardubické kabiny. Po dohodě mezi FK Pardubice a pražskou Duklou došlo k časově omezené výměně dvou hráčů. Pardubický odchovanec David Huf bude do konce podzimu bojovat v tradičních barvách mužstva z Julisky, naopak na východ Čech se nově stěhuje devětadvacetiletý útočník Marek Červenka.

V aktuální sezóně odehrál Huf jen 34 minut a hostování má být cestou ke zvýšení zápasové zátěže. „David stále patří k velmi talentovaným hráčům a věříme, že jeho růstu prospěje vyšší herní vytížení,“ říká sportovní ředitel klubu Vít Zavřel. „V tom jsme ve shodě s agenturou Sport Invest, která Davida zastupuje a se kterou jsme tuto změnu konzultovali,“ doplnil.

„Jde v obou případech o hostování do konce podzimní sezóny, což v praxi znamená, že 1. prosince se David bude znovu hlásit trenérům na Vinici,“ vysvětluje na klubovém webu sportovní ředit Vít Zavřel. „Společně věříme, že herní praxe ho v kariéře o kus posune. A v Marku Červenkovi k nám totožnou formou hostování přichází hráč, který má zkušenosti z ligového fotbalu. Rozhodně má potenciál našemu týmu pomoci.“ Červenka začínal s fotbalem v pražské Slavii, v jejímž dresu nastřádal první ligové starty. Později vystřídal několik dalších štací, v Baníku a Teplicích završil aktuální konto na 73 ligových utkání.

Staronovou tváří v Pardubicíh je Robin Hranáč. V klubu působil na jaře, v létě se vrátil do přípravy do Plzně, ale nyní se vrací zpět do týmu trenérů Krejčího a Novotného. „My jsme s Robinem byli kontaktu, stejně tak vedení Plzně vědělo, že máme zájem o jeho další hostování u náš,“ vysvětluje Vít Zavřel. „Sledovali jsme, jak se vyvíjí jeho zdravotní stav a potěšilo nás, že je v pořádku a vedení Viktorie souhlasilo s jeho přesunem do Pardubic,“ vítal příchod dvadvacetiletého fotbalisty.