Ani v pátém „domácím“ utkání ve vršovickém Ďolíčku fotbalisté Pardubic neprohráli. Neporazitelnost trvá. O tom rozhodla trefa střídajícího útočníka David Hufa v nastavení.

Východočeši od 62. minuty s Olomoucí prohrávali, když Martin Nešpor proměnil penaltu. „Ve druhé půli byla Olomouc ze začátku aktivnější. Potom došlo k penaltě, po které jsme se snažili o vyrovnání. Přeskupili jsme to a začali hrát na dva útočníky,“ uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Vyrovnat se povedlo z poslední standardní situace. „Paradoxně jsme se zvedli, když jsme dostali gól. Na konci už jsme je přehrávali,“ řekl kapitán Jan Jeřábek.

Právě on byl jedním z hráčů, kteří se v minulém týdnu vraceli po nemoci. „Prodělali jsme covid, tréninků nebylo tolik, hráči toho měli plné zuby. Srdce potřebné k tomu, abychom vyrovnali, tam bylo. Dostali jsme se do tlaku, Olomouc se zatáhla, snažili jsme se vyrovnat,“ dodal kouč Novotný.

Klíčové momenty utkání? Nejprve penalta, po které šla Sigma v 62. minutě do vedení. U situace, které si všiml rozhodčí, byl Jeřábek.

„Měl jsem Nešpora asi metr před sebou, natáhl jsem si ruce, aby necouval. Nějak jsem do něj nestrčil. Když cítil ruce, tak se prohnul a vyskočil,“ popisoval kapitán.

Sudí s pokutovým kopem neváhali. „Nevím, podle mě tohle penalta není. Rozhodčí ji ale pískl, tak byla.“ dodal Jeřábek.Vyrovnání pak přišlo pět minut po dvanácté. Lépe řečeno v páté minutě nastavení. Ke standardní situaci za hranicí pokutového území se postavil David Huf.

„Přímák jsem chtěl kopat přes zeď, to bylo zablokováno. Pak se ke mně míč odrazil zpátky. Přišlo mi, že jsem měl dostat času, že na mě nikdo nevystupoval. Podruhé už jsem to chtěl dát na zadní tyč. Myslím, že to bylo i trochu tečované, naštěstí to tam spadlo,“ poznamenal Huf k trefě na 1:1.

„Po vývoji utkání, kdy jsme ještě v devadesáté minutě prohrávali, je pro nás nakonec bod dobrý,“ řekl Huf.