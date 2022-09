Dvaačtyřicetiletý kouč je týmovým hráčem. Místo osobního zájmena já rád používá my. Hráče povzbuzuje a nesráží. Dobře ví, že se z problémů se musí dostat oni sami výkony na hřišti. Bránit za ně standardky, ani střílet góly nemůže. Každopádně je to mistr Evropy do jednadvaceti let, kdo se pokouší odhodit z nich psychickou deku, která nabývá na váze. Novou štaci zahájil ostudným vyřazením v MOL Cupu s Velvary. Jeden by si myslel, že spíše než na hřišti Pod Vinicí, ho budete muset hledat někde v kanálech. On se ale postavil k věci čelem a dokonce se na blamáži snaží najít pozitivum.

„Pochopitelně je špatné, že jsme vypadli. My trenéři jsme ale za ten zápas strašně rádi. Za těch devadesát minut nám hodně ukázal. Kluky známe, co se týče jmen a víme, jakým způsobem hrají. Jenže jsme nevěděli, jaký mají charakter a jak jsou na tom po mentální stránku," říká v rozhovoru pro Deník trenér FK Pardubic, Radoslav Kováč.

S nadsázkou řečeno, do Pardubic mohl jít jenom sebevrah nebo masochista. Nehazardujete se svojí trenérskou pověstí?

To vůbec. Ba naopak. V týmu vidím kvalitu i velký potenciál. Samozřejmě, kluci jsou nyní pod dekou. Naším úkolem je co nejrychleji nastavit jim hlavy, že zase mohou být úspěšní. Nejlépe už v neděli. Pardubické angažmá beru jako obrovskou výzvu. Přišel jsem do klubu, kde organizace funguje velmi dobře. Jsem šťastný, že tady můžu být.

Nebo je to tak, že trenérů je hodně a proto se první liga zkrátka neodmítá za žádných okolností?

Hodně jsme se s vedením bavili o principech a celkovém nastavení klubu. V Pardubicích pracují skvěle s mládeží, tým má perspektivu. Po hovorech s pány Pitterem (šéf klubu) i Zavřelem (sportovní ředitel) jsem tuto nabídku hrozně rád přijal. A první liga je první liga, co si budeme povídat.

O Pardubicích jsem si držel přehled

V Táborsku se vám nedařilo, očekával jste, že vás osloví prvoligový klub?

Do druhé ligy jsme šli s jinými plány. Věděli jsme, že Táborsko v loňské sezoně udělalo hodně bodů, ale také hrálo jiný fotbal. Chtěli jsme praktikovat náročnější způsob hry, s nějakou rozehrávkou, s nějakým presinkem. Samozřejmě, vždy je důležitá typologie hráčů. Přesto jsme věřili, že je to můžeme naučit. Vedení však chtělo, co nejdříve získávat body jakýmkoliv způsobem. Mělo na to právo, s odstupem času ale mohu říct, že jsme se na začátku nepochopili.

Vám se ale nedařilo ani na předchozích adresách.

Kariéru jsem začal ve Spartě, kde ve funkci hlavního působil pan Stramaccioni. Jeho angažování se úplně nepovedlo. Potom jsem byl v Opavě, kde jsme hráli prakticky s dorostenci. Spadlo se, ale posunuli jsme hráče do ligy. Tiéhi je ve Slavii, Darmovzal šel do Boleslavi, Rataj zkoušel štěstí u norského mistra v Bodö Glimt, kde se bohužel neuplatnil.

FORTUNA:LIGA – 9. kolo

FK Pardubice (16. místo, 3 body, 4:22) – FC Bohemians Praha (7. místo, 11 b., 12:11).

Neděle 16:00, hř. Ďolíček



Jak se odvíjely vaše námluvy s FK Pardubice?

Oficiálně začaly v pondělí ráno a ještě týž den k večeru už jsme byli v Pardubicích.

Prý jste byl osloven už v neděli. Jakou jste měl noc z neděle na pondělí?

Je to pravda. O nabídce jsem dlouze nepřemýšlel. Říkal jsem si, že kdyby vyšla, bylo by to krásné. Jasně, v tu chvíli jsem měl práci v Táborsku. Klobouk dolů před pardubickým vedením, že vzalo trenéra, který je ještě nezkušený, do tak těžké situace. Je to pro mě výzva, i když očekávám neskutečně náročnou práci. Uděláme ale maximum pro záchranu.

Co jste o Pardubicích věděl a sledoval jste je od postupu do nejvyšší soutěže?

Já jsem proti nim se svým tehdějším týmem, Opavou, hrál. Pamatuji se, že jsme 1:0 vyhráli a 0:1 prohráli. Viděl jsem, že první sezonu měly Pardubice velmi dobrou. Spousta hráčů jako místňáci Solil, Tischler vyskočila. Měly hodně hráčů na hostování, kterým angažmá neskutečně pomohlo v další kariéře. Udržoval jsem si o nich celkem přehled a myslím si, že v první sezoně nepřekvapily jenom mě. Udělaly snad přes čtyřicet bodů, což bylo na tak nezkušeného nováčka neuvěřitelné.

Radoslav Kováč přišel do Pardubic z Táborska.Zdroj: ČTK

Tým kvalitu má!



V jakém stavu jste převzal pardubický tým?

Pod dekou. Jen tři body z osmi zápasů ho zavedly do velmi složité situace. Do toho jsme teď prohráli pohár ve Velvarech. Vypadli jsme se třetí ligou. Pochopitelně je to špatně, ale my trenéři jsme za ten zápas strašně rádi. Za těch devadesát minut nám hodně ukázal. Kluky známe, co se týče jmen, a víme, jakým způsobem hrají. Jenže jsme neznali jejich charakter a mentální stránku.

Deka po pohárovém krachu ještě více zhutněla. Jak zamává vypadnutí z poháru s třetiligistou se sebevědomím týmu?

Samozřejmě nějak zamává. Ale nemyslím si, že se jedná o něco zásadního. Pro nás je daleko důležitější neděle. Kluci to vnímají velmi dobře a nedělní zápas s Bohemkou chtějí za každou cenu zvládnout. Měli jsme v týmu nějaká zranění, hráče jsme v poháru pošetřili. Uvidíme, jestli budou schopni nastoupit. Dali jsme příležitost mladším klukům. Ve hře jsme viděli potenciál, ale chybí nám střílení gólů.

Nebo to berete pozitivně, s tím že se můžete soustředit už jen na jednu soutěž?

Určitě. Pro nás je liga absolutní prioritou.

Horší start jste nemohl zažít. Říkáte si, že už to může být jen lepší, neboť Pardubice narazily na úplné dno?

To je jako v životě. Také se člověk někdy cítí dole a pak to najednou vyskočí. Horší to asi být opravdu nemůže. Musíme všichni tvrdě pracovat a být na sebe nároční. A věřit tomu, že se dá situace ještě zachránit. Bude to o ochotě tvrdě dřít. O nastavení hráčů i nás trenérů. Je to náš džob dát kluky do pohody, aby začali zápasy zvládat.

Jak jste dlouho kousal tu středeční blamáž? Jste splachovací, nebo se v prohrách babráte?

Pochopitelně jsem byl zklamaný. Snažím se ale dívat do budoucnosti. Tým kvalitu má. Jednoduše, musíme začít dávat góly a naopak je nedostávat.

Ofenziva nemůže stát jen na Černém

Nicméně teď musíte asi nejvíce ze všeho ochránit svůj tým od tlaku, protože ten už je enormní.

Tlak na hráče je obrovský. Máme tady vesměs mladé kluky, pro které je to složitější. Vždycky je to o prvním vítězství. V jejich schopnostech to jednoznačně je. Čeká nás Bohemka, která je silovým mančaftem. Hraje letos dobře. Na druhou stranu nemá tak dobré domácí zápasy. Každopádně půjde o soubojové, náročné utkání.

Radíte jim, aby nečetli komentáře na sociálních sítích. A co vy? Čtete je a jak je člověku, na něhož se snáší taková, slušně řečeno, kritika?

Komentáře na sociálních sítích nečtu. Když je kritika konstruktivní, tak ji vnímáme. Na druhou stranu nikdo z těch kritizujících neví, jak tým pracuje, v jakém se nachází rozpoložení. Všichni vidí jen výsledek. Věřím, že tvrdou prací a systémovými věcmi k němu dojdeme.

Na druhou stranu, i kdyby se trenér postavil na hlavu, tak s kvalitou kádru nic neudělá. Co v takovém případě dělat?

Pokračovat v práci s týmem, který máte k dispozici. Stoprocentně hráčům věřit. Každému říct, co od něj očekáváme. Do konce podzimu chybí osm kol, tak je dobouchat s maximem bodů, aby se nůžky neotevřely ještě více.

Pardubice mají problémy na obou polovinách na hřiště. Obrana se dá vypilovat, což vy jako bývalý bek můžete hráčům poradit. Co ale útok?

Je pravda, že musíme řešit problémy v obou boxech. Od toho je celková organizace hry. Nebrání jenom beci, ale celý tým. Co se týče hry směrem dopředu, můžeme se bavit o útočných hráčích, ale zase je to o ochotě. Pokud máme vepředu Pavla Černého nebo Červenku, tak jim musí další vypomáhat. Oni to tam sami nezvládnou. Musíme se dostávat do šestnáctky ve vyšším počtu. A posílat tam míče, které mají kvalitu.

Všichni vaši předchůdci s koncovkou bojovali. Sedmatřicetiletý Pavel Černý na hrotu je málo…

Když se bavíme o běžeckých dispozicích, tak je to pro něj už složité. Berme to z jiného hlediska. Jsme rádi, že ho v týmu máme. Má velmi dobrý vliv na mladé hráče. Pomáhá jim. Potřebujeme další rozdílové hráče, kteří ty góly dají. Souhlasím s tím, že kdyby měla naše ofenziva stát na Pavlovi, tak to opravdu problém je.

Hodně se před sezonou sázelo na Michala Hlavatého, který však zůstává kolikrát na holičkách a sám to nezvládne?

Michal je skvělý hráč, ale vždy je to o podpoře od spoluhráčů. Odvíjí se to od toho, jak pracuje celý tým na obou polovinách hřiště.

Přestupní období skončilo a útočníci jsou stejně na trhu přebráni. Proč jich je tak málo, což znamená předražené zboží?

Jejich málo a kvalita stojí peníze. Musíme si je tady vychovat nebo přivést ne tak drahé hráče. Každopádně vidím, že v klubu je potenciál mladých hráčů. Je pravda, že nemají zkušenosti. No a v době, kdy se člověk potřebuje zachránit v první lize, je to komplikovanější. Nejlepší by bylo udržet ligu a pak bychom mohli do Pardubic nalákat nějaké známější hráče. Hodně jsem toho odehrál, něco odtrénoval, takže mám nějaké dobré kontakty. Je ale pravda, že trh je v tomto ohledu opravdu přebraný.

Za umělecký dojem body nejsou

Bohemians jsou v letošní sezoně týmem dvou tváří. Doma jediný bod, venku deset. O čem vám to vypovídá?

Doma jsou v nějaké křeči. Každý zápas je ale jiný a nelze na to spoléhat. Nicméně je to pro mě překvapující, protože Bohemka vždy byla v Ďolíčku silná. Díky té fanouškovské podpoře. S tímto však vůbec nekalkulujeme. Bavíme se o tom, že zápas bude velice náročný. Sice Pardubice Bohemku v loňské sezoně třikrát porazily, to už je ale minulost.

Znovu dojde, a pro vás poprvé, k lehce bizarní situaci. Jako domácí tým totiž vyzvete rovněž domácí tým. Kdo bude mít výhodu?

(pousměje se) Asi Bohemka, protože bude mít na své straně více fanoušků. My jsme v azylu, oni doma. Ukáže to ale až samotný zápas.

Konstelace hvězd vám je mírně nakloněna. Vloni Pardubice vyzrály na klokany ve všech třech případech. Tam by mohlo být to sebevědomí alespoň vyšší?

To je otázka, na kterou nedokáži odpovědět. Ale přál bych si to.

Vnímáte nedělní souboj jako poslední šanci zachytit se pověstného stébla? Berete případně i bod, nebo vás zajímají jen všechny tři?

Vždy záleží na vývoji střetnutí. Každý ligový bod má svoji cenu. Vnímáme to tak, že pro další čtrnáctidenní práci by případná výhra byla výraznou a tolik potřebnou vzpruhou.

Vyhlížíte o to více přestávku, abyste mohl zastavit rychlík a v klidu hráče poznat a vnutit jim svoji taktiku?

Přesně tak. V Pardubicích jsme necelý týden a už nás čeká druhý zápas. Zbývá nám osm kol do zimy. Musíme jít zápasu od zápasu. Snažit se mít dobře organizovanou hru a vytěžit co nejvíce bodů. Ten nedělní zápas je i pro náladu v reprezentační přestávce extrémně důležitý.

Nepromarnily Pardubice zápasy se soupeři, dejme tomu, na stejné úrovni.

Samozřejmě je těžké takto spekulovat, každopádně tři body z osmi zápasů je zoufale málo. Budeme se snažit s tím něco udělat.

V prvních třech kolech hrály výborně. Kde se stroj zasekl?

Dvě kola nula bodů. Za umělecký dojem se body nerozdávají. Pak porazily Liberec. Po té výhře byla smůla, že narazily zrovna na Slavii. Slavia má obrovskou kvalitu. Kdyby to byl jiný soupeř, tak po třech bodech s Libercem by mohly získat další. Kdyby na ně navázaly, tak dnes v takové situaci nejsou. Ale to jsou jen kdyby…