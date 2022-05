O kapitána Jana Jeřábka se rozrážely útoky soupeře jako vlny o útes. Naopak Pavel Černý sbíral míče na hrotu pro své spoluhráče jako hrušky do košíku.

„Spolu s Honzou jsme si na stará kolena přáli zahrát na pořádném a novém domácím stadionu. Tím, že jsme to stihli, tak se těšíme, až přivítáme v Pardubicích ty nejlepší české týmy. Přesně tohle byla jedna z mých motivací při podpisu nové smlouvy,“ podotýká Černý.

Jan Jeřábek i Pavel Černý jsou i přes svůj pokročilý fotbalový věk základním stavebním kamenem pardubického mužstva.Zdroj: Radek Klier

Jan Jeřábek

Do klubu, sídlícím v areálu Pod Vinicí, přišel už roce 2006 z neznámých Prachovic. Po působení v Tesle stál u zrodu FK Pardubice. Prošel s ním trnitou cestou z nejnižší republikové soutěže až do té nejvyšší. Právě on byl jedním z hlavních strůjců postupu do FORTUNA:LIGY v památném roce 2020. Následně ukázal, že na českou elitní soutěž výkonnostně stačí. V šestapadesáti zápasech nastřádal tři branky.

Jan Jeřábek je nejdéle sloužícím hráčem v pardubickém týmu. Jako kapitán dovedl své spoluhráče do nejvyšší ligy a letos jim svými výkony pomohl taktéž k záchraně.Zdroj: Deník/ Luboš Jeníček

Pavel Černý

V pardubickém klubu je sice o dost kratší dobu, nicméně si okamžitě vybudoval pověst velice oblíbeného hráče. Je odchovancem královéhradeckého klubu, zahrál si i v Jablonci či Kazachstánu. Pardubice se ho ujaly jako nechtěného v Hradci. On se vedení odměnil tím, že se ihned zařadil k pilířům základní sestavy. Jeho přínos pro ofenzivní činnost týmu je ohromný. V pardubickém dresu nastoupil k šedesáti zápasům, ve kterých zaznamenal šest branek.

U míče Pavel Černý.Zdroj: FK Pardubice/Radek Klier

Glosa Zdeňka Zamastila

Zbavoval by se jich jen blázen…

Pamatujete na tu pohádku o starém psu? Sedlák ho vyhnal, protože už nebyl na hlídání a živit ho nechtěl. Pořídil si mladého nástupce, ovšem ten měl střežení ovcí na háku. No a vlk mu stádo protřídil, zatímco on spal. S prosíkem se pak vrátil k věrnému sloužícímu. S nadsázkou řečeno, vedení FK Pardubice nechtělo udělat stejnou chybu, a tak se dvěma nejstaršími hráči podepsalo smlouvu na další sezonu. V případě Jana Jeřábka a Pavla Černého by se jich zbavoval jen blázen. Na hřišti prokazují nespornou kvalitu, podepřenou přístupem ke svému povolání. Navíc v mužstvu plném mladíků mají rovněž vychovatelské úkoly. V jejich případě stoprocentně platí rčení: Věk je jenom číslo…