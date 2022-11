Zbrojovka vstoupila do utkání aktivně a na Pardubice v úvodních minutách zatlačila. Domácí se ale rychle osmělili a vysokým presingem dostávali soupeře do svízelných situací. Všechny zdárně povedené situace však skončily na zbrklé předfinální fázi.

První velkou příležitost si zasloužěně vypracovali domácí. Helešic po rychlém protiútoku centroval na nabíhajícího Černého, ten ale míč nedokázal usměrnit za záda brněnského brankáře. Obrovskou šanci si připsaly i napodruhé Pardubice. Na hranici vápna se dostal k odraženému míči Dominik Janošek, ale jeho rána skončila pouze na brankové konstrukci.

Tím však ofenzivní snažení svěřenců trenéra Kováče v první půli skončilo. Brněnský křídelník Ali nadvakrát zahrozil po individuálních akcích a domácí si z toho ponaučení příliš nevzali. Brněnský klenot Ševčík vybojoval na půli hřiště míč a vyslal zkušeného Řezníčka do úniku. Nejlepší střelec hostů se nemýlil a Markoviče překonal na zadní tyč - 0:1. Výsledek zůstal stejný až do poločasového hvizdu.

Svěřenci trenéra Dostálka vlítli ve druhé části utkání na Pardubice a během prvních minut je do ničeho nepouštěli. Domácí se snažili však také zahrozit, ale to by nemohli ztroskotat na předfinální fázi, která se jim také stala osudnou. Brno se dostalo k míči u vlastního pokutového území a "upalovalo" do protiútoku. Filip Souček po rychlém úniku našel na hranici vápna Jakuba Řezníčka, který se v utkání trefil podruhé - 0:2.

Moravané mohli být ještě šťastnější, ale Alli z bezprostřední blízkosti trestuhodně přestřelil svatyni Markoviče.

Alli ale rychle napravil svoji chybu. V čtyřiasedmdesáté minutě se dostal do vápna po pohledné kombinaci a předložil míč svému kapitánovi Řezníčkovi, který se trefil za záda Markoviče a mohl tak oslavit hattrick.

Domácí fotbalisté se po několika pokažených šancích dostali také do úspěšného zakončení. Po průniku Michala Hlavatého, který překvapivě místo střely nahrával na hranici velkého vápna, si míč našel Mareš. Ten vypálil a poprvé v utkání prostřelil brněnského strážce tří tyčí - 1:3.

Brno mohlo dvě minuty před závěrečným hvizdem ještě skóre navýšit, ale Rogožanova hlavička skončila těsně vedle.

Rozhodčí po čtyřminutovém nastavení ukončil utkání, kde Pardubice opět potopily chyby v defenzivě a především třígólový hrdina Brna Jakub Řezníček. Domácí fotbalisté nadále zůstavají na posledním místě tabulky s šestibodovou ztrátou na Zlín, který naštěstí pro východočeský celek ve svém utkání taktéž prohrál. Svěřenci trenéra Dostálka naopak ukončili sérii tří proher v řadě.

FK Pardubice - FC Zbrojovka Brno 1:3 (0:1)

Branky: 80. Mareš (Hlavatý) – 40. Řezníček (M. Ševčík), 50. Řezníček (F. Souček), 74. Řezníček (Alli). Rozhodčí: Szikszay – Vlček, Volf. Žluté karty: 23. Černý (PCE), 90+2. Vlček (PCE) – 86. Berkovec (BNO), 90+2. Pachlopník (BNO). Diváci: 877. FK Pardubice: Markovič – Kostka, Vlček, Chlumecký, Rosa (67. Mareš) – Janošek (77. Vacek), Icha – Zahradníček (54. Sychra), Hlavatý, Helešic – Černý (54. Lima). FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Šural, Hlavica, Granečný – Texl, F. Souček (76. Pachlopník) – Alli (85. Fousek), M. Ševčík (90+3. Blecha), Hladík (85. Rogožan) – Řezníček (90+3. Nečas).