Na jednu bránu. Minimálně do té doby, kdy Sparta ještě o svém vítězství pochybovala. Pražský gigant splnil roli velkého favorita a poslednímu celku FORTUNA:LIGY prakticky nic nedovolil. Na tříbodový mazanec zadělal už v prvním poločase. I když. Dá se říct, že ho za prvních pětačtyřicet minut také upekl. Ve druhém už si mohl slastně vychutnávat velikonoční posun do čela tabulky.

Dominik Janošek se k několika střeleckým pokusům dostal, ale žádný neskončil ve sparťanské bráně a Pardubice tak prohrály 0:2. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

FK Pardubice - AC Sparta Praha 0:2 (0:2)

Fakta - branky: 20. Kuchta, 37. Krejčí ml. Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Machač. Žluté karty: Kairinen, Krejčí ml. (oba Sparta). Diváci: 4620 (vyprodáno). FK Pardubice: Budinský – Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Vacek – Darmovzal (73. Sychra), Hlavatý (89. Rosa), Janošek (73. S. Šimek), Helešic (56. Kostka) – Krobot (73. Černý). Trenér: Radoslav Kováč. AC Sparta Praha: M. Kovář – Vitík, Sørensen, Krejčí ml. – Wiesner (74. Daněk), Kairinen (74. Pavelka), Laçi, Zelený (61. Højer) – Čvančara (61. Karabec), Kuchta, Haraslín (74. Mabil). Trenér Brian Priske.

Pardubičtí postrádali gólmana Florina Nitu, kterého nepustila na hřiště dohoda obou klubů. Mezi třemi tyčemi tak dostal příležitost Viktor Budinský. Zachytal za tři zápasy…

Letenští se před utkáním dozvěděli příjemnou zprávu. Slavia v Mladé Boleslavi jen remizovala, a tak se v případě výhry ve vyprodané CFIG Areně mohli vyhoupnout do čela. Sparta také zahájila útočnými manévry. V prvních čtyřech minutách donutila domácí třikrát klidit míč na rohový kop. První zákrok si Budinský připsal už ve druhé minutě, když vytěsnil do zámezí střelu jedovatou Haraslína. Vzápětí pálil stejný hráč těsně vedle. V sedmé minutě vyrazil Budinský před sebe ránu Zeleného a Kuchta už dorážel jen do něj.

První varování poslali hosté na konci první čtvrthodiny. Haraslín poslal míč do šestnáctky, ten se odrazil k Sörensenovi, který hlavou orazítkoval břevno. A když jim nestačilo, tak favorit střetnutí otevřel skóre. Vše začalo tím, že domácí podruhé v krátkém časovém úseku podcenili přihrávku na křídlo. Wiesner si vyměnil míč s Hraslínem, načechral oblouček na Kuchtu a ten se hlavou nemýlil.

Pardubičtí marně dobývali pokutové území soupeře. Tak to zkusil z dvaceti metrů Janošek, ale Kovář vyrazil jeho projektil na roh. Hosté se nikam nehnali, ovšem každou sebemenší příležitost zaútočit využili. Ve 35. minutě se zastřeloval Krejčí, jehož patičku Budinský ještě zlikvidoval. Sparta dostala možnost rohu. Kairinen posadil míč na hlavu Krejčímu a jelikož se bránící hráči proměnili v solné sloupy, jeho plíživý pokus zapadl do sítě. V nastaveném čase uhasil nebezpečí Kovář před nabíhajícím Krobotem. Už při prvním odchodu do kabin šli „rudí“ jako vedoucí tým FORTUNA:LIGY.

Skóre druhé půle otevřeli hosté. Po centru ze strany si sice Wiesner vylámal zuby na Budinském, ovšem Čvančara doťuknutím do prázdné nepohrdl. Z gólu je však vyléčil VAR, který odhalil ofsajd. Vysoký útočník si chtěl spravit náladu, ale jeho navštívenka metr za velkým čtvercem letěla vedle.

Jedinou pozitivní zprávou pro Pardubice v těchto minutách byl návrat Dominika Kostky po zraněních v obličeji. Však také nastoupil s maskou. V 58. minutě se objevili před bránou tři volní Sparťané. Míč obdržel Haraslín, ale jeho obstřel Budinského brankou neskončil. Rozhodčí u videa řešili také situaci na druhé straně. Hlavatý vybídl ke snížení Krobota, který se rovněž v době přihrávky ocitl za všemi hráči soupeře. Pardubickou hru oživilo trojité střídání, nicméně Sychra, Šimek ani Černý s nulou na kontě vstřelených branek stejně jako jejich spoluhráči do té doby nehnuli. Zvýšení měl na kopačkách Mabila, Budinský však stál, v tomto případě ležel, na místě. V nastavení upaloval Kuchta sám na domácího lapáka, ale jeho lob byl spíše k smíchu…