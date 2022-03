Sparta je Sparta. Na Letné se chce vytáhnout každý. V neděli Pardubice

Velký zápas. A je úplně jedno, jestli do střetu se Spartou jdete z prvního nebo posledního místa. Stačí to magické slovo vyslovit a hned se hráčům i trenérům zvyšuje tep. A také motivace. Buď jak buď, na Spartu se chce každý vytáhnout. Na Letné si touží každý kluk zahrát již od malička. Pardubickým borcům se to v neděli od 18 hodin poštěstí podruhé. V loni tam prohráli 0:2. Na podzim pak v Ďolíčku 2:4.

Pardubice se budou snažit na Letné překvapit. | Foto: FK Pardubice

„Pro nás, jako hráče, je to výborná příležitost. Můžeme se ukázat před více lidmi, protože na takové zápasy chodí více fanoušků než na jiné. Určitě se budeme snažit před takovým soupeřem předvést,“ hovoří za všechny záložník Tomáš Solil. Jeho tým potřebuje každý bod. Ze Sparty se však očekávat nedá ani jeden. Motivaci mají i domácí. Po prohře v derby a dvoubodové ztrátě v Jablonci se jim titul vzdaluje. AC Sparta Praha - FK Pardubice

Zítra, 19:00

Generali Česká pojišťovna Arena „Sparta bude chtít hrát kombinační fotbal. Myslím si také, že trávník bude v mnohem lepším stavu než na jiných hřištích. Proto si myslím, že soupeř bude chtít hrát rychlý fotbal směrem dopředu. Na hrotu útoku mají Čvančaru, kterého musíme uhlídat. To budou takové důležité aspekty, na které se musíme připravit a předvést bojovný výkon. Čeká nás velmi fyzicky náročný zápas,“ tuší Solil. V loňské sezoně kvůli ostrému zákroku mladšího Krejčího na Letné nedohrál. „Určitě se ale nedá říct, že je Sparta mým neoblíbeným soupeřem, nebo že na ni mám špatné vzpomínky. Je to prostě tak, že se v každém zápase vždycky stane něco neočekávaného,“ nepřímo naráží na fakt, že Pardubice třikrát z pěti jarních kol hrály více než hodinu bez vyloučeného hráče.