Algeciras CF – FK Pardubice 1:1 (0:1)

Branky: 58. Romero z penalty – 17. Rezek. FK Pardubice: Letáček (46. Markovič) – Kostka (62. Halász), Hranáč (46. Čihák), Pojezný (46. Toml), Cadu (46. Čelůstka) – Lupač (70. Kubart), Solil (62. Vít), Tischler (62, Červ), Rezek (46. Lee) – Černý (46. O. Novotný), Matějka (46. Huf).

„Čekali jsme rychlé, běhavé a technické mužstvo. Nastoupili jsme po dvoufázových trénincích, takže kluci měli trochu unavené nohy. Jednalo se o výborné utkání, nahoru – dolů. Až mě překvapilo, jak ho soupeř pojal prestižně. Na můj vkus to bylo tvrdé,“ hodnotil pardubický trenér Jiří Krejčí.

Ano, hrálo se sice, jak se říká od podlahy, nicméně lepší simulaci zápasu si nemohl kouč přát…

"Je pravda, že nejenom agresivitou ale také taktikou se tahle příprava blížila k mistrovským utkáním."

Pardubice byly po pětačtyřiceti minutách o gól napřed.

"První poločas se mi z hlediska organizace hry i presinku líbil více. Na druhou stranu není úplně jednoduché naskočit do rozehraného zápasu. Všichni kluci to však zvládli se ctí," má jasno Krejčí, který upřesňuje: "Sedm lidí včetně gólmana jsme protočili v poločase a další čtyři tam šli asi půlhodiny před koncem."

Jediná branka Pardubic padla po dlouhém autu. Tedy po situaci, kterou hráči na tréninku pilovali.

"Jsme rádi, že o tom kluci přemýšlejí a snaží se naše pokyny přenést do zápasu," chválí svůj tým i za tuto drobnost, ale někoho povýšit se zdráhá.

"V této fázi bych nerad někoho veřejně vyzdvihoval. Ale nějaký úsudek jsem si už udělal," poznamenal Krejčí.

Na Esteponu pějí ódy. Všechno je skvělé: trávník, areál, hotel i počasí

Autor branky Jakub Rezek

K utkání: Na kvalitním hřišti jsme odehráli kvalitní zápas. Zvládli jsme ho jak výsledkově, tak takticky.

Ke svému gólu: Házeli jsme dlouhý aut, otevřel se tam prostor a do něj nešlo nejít. Tím, že jsem měl čas vystřelit, tak jsem si to narovnal a padlo to tam. Trénovali jsme to, tak že je fajn, že jsme z toho dali gól.

K tvrdosti: Zase tak hrozné to nebylo. Utkání bylo vyhecované, jak to v měření se španělskými týmy bývá. Mně se to takhle líbilo. Někdy se nechám strhnout hrou, ale určitě mám své meze.

K zapadnutí do týmu: Od prvního dne je tady skvělá parta a super kluci, cítím se v Pardubicích velice příjemně.