V úvodu soutěže pravidelně nastupoval. Připsal si jednu výhru a dvě remízy. V polovině září, ho trenéři po prohře v hradeckém azylu vyndali ze sestavy. Teď ho tam vrátili, protože Pardubice inkasovaly v posledních třech zápasech jedenáct gólů.

„Výkony od Jirky Letáčka nebyly jisté, a tak jsme sáhli po druhém mladém gólmanovi. Chtěli jsme mu dát šanci a musím říct, že na Spartě nezklamal,“ zdůvodnil myšlenkové pochody trenérů jeden z nich Jiří Krejčí.

A je tu ještě jedna věc. Když se jako odchovanec Slavie postavíte Spartě a ještě v jejím prostředí, nemůžete mít vyšší motivaci. Je to takové vaše malé derby pražských S…

Markovič prohře 1:3 nezabránil, ale kdyby nebylo jeho úspěšných zákroků v prvním poločase, je vymalováno.

Názor experta…

„Pro Markoviče se jedná o super návrat. Čekal jsem, že půjde do brány dřív. Pardubice dostávají hodně gólů. Většinou se řeší změna gólmana nebo něco v obraně. No a Letáček dělal dost chyb. Navíc na Letné si chcete vždy zachytat. Víte totiž, že budete v permanenci. Dostal sice tři góly, ale iks šancí pochytal. Něco mi říká, že už Letáčka do brány nepustí,“ přemítá Luděk Zelenka.

„Je pravda, že jsme si moc šancí nevytvářeli. V prvním poločase žádné. Ve druhém jsme si nějaké vypracovali. Kdybychom je proměnili, ten zápas mohl vypadat úplně jinak,“ tuší Jakub Markovič.

Jenže Kostka trefil tyč a pravidlo Nedáš – dostaneš naplnil Krejčí mladší.

„Celkem brzy jsme ve druhém poločase dostali gól. Ke konci jsme to otevřeli a hráli vabank,“ poukazuje na otevřená zadní vrátka, kterými prošly další dvě domácí trefy.

„Jsem rád, že jsem dostal šanci. Zápas jsem si užil, ale bohužel jsme prohráli. Takže to nebyl tak pěkný návrat v jaký jsem doufal,“ přiznává Jakub Markovič

Hitparáda zákroků

Ve znamení sedmičky. Markovič nastoupil po sedmé za Pardubice a vytasil hned sedm zákroků. Z nich čtyři byly zásadní:

1. místo (1. minuta): Hložek se po milimetrové narážce s Karabcem ocitl tváří v tvář hostujícímu gólmanovi, který mu však předpisově zmenšil střelecký úhel.

2. místo (40. minuta): Hložek přihrávkou pod sebe vyzval ke skórování Čvančaru, jeho střela ale skončila na Markovičových rukavicích.

3. místo (31. minuta): Toml nepřesnou přihrávkou založil atak protivníka. Sáček prostrčil míč Karabcovi, proti kterému se vyřítil Markovič a domácí hráč přeloboval gólmana i jeho bránu.

4. místo (24. minuta): Markovič si volejbalovým způsobem poradil s trochu krkolomnou hlavičkou Vitíka z bezprostřední blízkosti.