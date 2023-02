„Viděl jsem jasný aut. Asi půl metru. Čtvrtý rozhodčí to hlásil. Byly po tom dvě nebezpečné standardky. Bohužel jsem vyfasoval červenou kartu. Je mi to líto. Ale hrajeme o záchranu a je to psychicky strašně náročné. Nikdo si nedokáže představit, jaké to je. Beru, že se nám nemusí všechno podařit, že uděláme chybu, ale tohle jsou evidentní věci,“ krčí rameny Radoslav Kováč.

Otázkou je a v tom případě nad tím zůstává rozum stát, proč asistent neodmával aut?

„Stalo se tak dokonce dvakrát po sobě. Dvakrát jsme měli mít míč. V situaci, kdy bráníte výsledek a dostáváte se pod čím dál větší tlak, jsou podobné verdikty ještě více náporem na nervy. Věřím, že všichni děláme chyby, on to ale prostě nechtěl písknout,“ poukazuje na dost varující skutečnost pardubický trenér.

A jak to dopadne? Rozhodčí vyvázne bez trestu a Kováč bude sledovat příští zápas svého týmu proti Baníku z tribuny CFIG Areny.

„Mrzí mě to. Trochu jsem to přehnal. Cloumaly se mnou emoce. Musím se v tomto ohledu zlepšit, ale zkrátka už nezměním to, že nemám rád křivdy,“ podotýká Radoslav Kováč.

Faul bez intenzity

Incident se stal v první minutě avizovaného šestiminutového nastavení.To horší Pardubice teprve čekalo. V sedmé minutě prodlouženého času, když už si okusoval nehty nad lavičkou, rozhodčí Nehasil uhasil neutěšenou situaci Olomouce. Kontakt, ano kontakt nikoliv faul, Hranáče s Chytilem posoudil jako penaltový. Video rozhodčí rozhodnutí na trávníku (ne)čekaně posvětil.

„Odkopával jsem míč, Mojma do mě drcnul nohou, spadl, ale já jsem do toho nedával žádnou intenzitu, takže to za mě penalta nebyla. Cítil jsem kontakt, on šel nohou proti mně, mám sedřenou nohu a cítil jsem, že jsem i odehrál míč,“ popisuje inkriminovaný moment pachatel Robin Hranáč.

„Měl jsem balon, on mě nakopl, kontakt jsem cítil. Kopl mě, takže bych řekl, že to penalta byla. Celkově to ale byl zbytečný zákrok, protože tam kolem mě byli tři a nic bych s tím neudělal,“ kontruje Mojmír Chytil.

Hranáč, aniž by něco zavinil, má v sobě kus slušnosti.

„Hodně mě to mrzí a chtěl bych se klukům omluvit. Už s tím nemůžu nic dělat. Musíme makat dál. Kdyby nám ale někdo před utkáním řekl, že si odvezeme s Olomouce bod, tak to bereme všemi,“ uzavírá optimisticky Hranáč.