Teď je důležité, aby se po ráně palicí hned zvedli. „Těžko to zpracovávám. Věděl jsem, že Jablonec vede 1:0 a pak v 94. minutě přišel gól Bohemky. V tu chvíli jsem si kladl otázku: Proč zase my? Na druhou stranu stále si můžeme ovlivnit svůj vlastní osud,“ poznamenal po utkání pardubický záložník Vojtěch Patrák.

Pardubice měly zápas ve svých rukou. Pardubice měly zápas dobře rozehraný. „Zápas jsme chtěli urvat za tři body, abychom mohli být v klidu. Vypadalo tu už nadějně. Měli jsme to dohrát. Škoda jedné špatně vyřešené situace. Po vyrovnaní už to bylo těžké znovu překlopit na naší stranu. Do zápasu jsme dali všechno a ty nohy už potom tolik nešly,“ zhodnotil zápas.

Vstřelil svůj první gól v pardubickém dresu, který byl zároveň jeho prvním v lize.

„Abych řekl pravdu, strašně mě zhořkl. Vůbec si neuvědomuji, že jsem dal svůj první gól. Strašně mě mrzí, že ještě nejsme zachráněni a musíme v Teplicích zabojovat o udržení,“ pokrčí rameny kmenový hráč Sparty.Teplice mají své jisté. Baráži už se nevyhnou. V případě výhry v Karviné by to mohlo být ještě pořádné maso. Může to být výhoda?„Nemůžeme kalkulovat s tím, že Teplice zápas nějak vypustí. Musíme tam jet pro vítězství,“ prohlásil odhodlaně Vojtěch Patrák.

Jak se zachránit?

Výhra v Teplicích = jistojistá záchrana. Pardubice by měly na svém kontě 37 bodů.

Remíza v Teplicích = jistojistá záchrana, Pardubice měly na svém kontě 35 bodů.

Prohra v Teplicích = záchrana pokud by Bohemians (31 bodů) nebo Jablonec (33 bodů) nezískaly více než 33 bodů. Pardubice by totiž měly 34 bodů.