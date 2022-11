Byl to váš první gól do sítě klubu, který vás vychoval?

Povedlo se mi to hned po přestupu, tam jsem to Oťasovi (gólman Radim Otmar) trefil chudákovi asi z třiceti metrů. Tenkrát Hradec po obratu v druhé půli vyhrál.

Váš gól byl opravdu exkluzivní, dal jste někdy hezčí?

Je pravda, že líp to asi kopnout nešlo. Vzpomínám si, že možná ještě hezčí trefu jsem zaznamenal v Kazachstánu.

Parádní atmosféra, krásné góly! Pardubice překvapivě ovládly i fotbalové derby

Kde se podle vás derby lámalo?

Ve druhém poločase jsme konečně dali branku, bohužel Hradec rychle vyrovnal a byl mnohem nebezpečnější. Naštěstí jsme se vrátili do utkání a dali jsme na 2:1 a v tu chvíli už jsem věřil, že to utkání dotáhneme do zdárného konce, což se potvrdilo tím, že Dominik Janošek zpečetil naše vítězství. Jsem hrozně rád, že jsme to dohráli jako zkušený tým.

Je pro vás zápas proti Hradci pořád speciální?

Musím říct, že už to není takové. V jejich týmu už není moc Hradečáku, se kterými jsem hrával. Možná jen Pavel Dvořák a Patrik Vízek. Velice mile mě překvapila atmosféra, která byla fantastická. Užíval jsem si, že přijelo tolik fanoušků.

Vy jste zaznamenal první gól v sezoně. Trenér Kováč s vámi prý mluvil o produktivitě?

Trenér mi řekl jen pravdu, čísla už nehoním, jde mi ale hlavně o to, aby vyhrával tým, k tomu chci přispět samozřejmě i nějakou brankou a asistencí. Já jsem nějaké šance měl, ale góly jsem nedával. Trenér Krejčí vždycky říkal, že až jednou budeme potřebovat porazit Hradec, tak ho porazíme. A teď jsme to fakt potřebovali a zlomili jsme to.

Co pro vás výhra nad Hradcem znamená?

Nadechli jsme se. Ztrácíme tři body na Zlín, kouká se na to mnohem lépe, že je někdo na dohled. Všichni víme, že do konce sezony je ještě ve hře hodně bodů. Je pro nás důležité dostat se na dostřel.