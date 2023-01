Kabiny už čekají na své nové nájemníky.Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Zachování Brány borců nebylo jediným požadavkem památkářů, přes který nemohl jet vlak. Stejný osud čekal historickou hlavní tribunu. V jejích útrobách je soustředěno veškeré zázemí. V přízemí se nacházejí kabiny na všechny způsob: rozhodčích, delegáta, trenéra a především obou týmů včetně masérny a rozcvičovací místnosti. Domácí pak mají navrch regenerační místnost se saunami a vířivkou. První patro je určeno pro VIP hosty, druhé pak nabízí komfort médiím a jsou v něm umístěny také Skyboxy. Každý prostor voní novotou a září čistotou. Chybí mu jen drobná kosmetika. Jako třeba vybalit nábytek nebo setřít podlahy…

Domácí kotel na severu

Do této části stadionu se ale „obyčejný“ fanoušek nedostane. Drtivá většina bude obývat sedačky na zbývajících tribunách.

„Pardubický stadion pojme po rekonstrukci 4600 diváků, z toho 600 na historické západní tribuně. Dominantní východní tribuna směrem k Tyršovým sadům má kapacitu cca 2700 míst pro sedící diváky. Zbývajících 700 míst bude na jižní a severní straně,“ přibližuje Radek Klier a na toto téma dodává: „Počet přesně naplňuje kvótu, která je potřebná pro certifikaci Euro 3. Ta nám umožní pořádat nejenom ligová utkání, ale rovněž zápasy předkol evropských pohárů a mládežnických reprezentací.“

A jak jsou jednotlivé sektory rozděleny pro fanoušky?

„Domácí kotel má vyhrazena místa na severní straně, směrem ke kotvišti lodě Arnošt. Na protilehlé straně najdou útočiště hostující fanoušci,“ vysvětluje.

Oba tábory to tak mají k sobě přes celé hřiště. Promíchání by nemělo hrozit a riziko střetu je tak minimální.

„Stadion je koncipovaný tak, aby k tomu nedocházelo. Při jeho budování se dbalo na bezpečnost. A to v koordinaci s policií České republiky. Hodně do toho promlouvala, protože má zkušenosti s tím, aby podobné incidenty nemohly nastávat. Troufnu si říct, že se domácí a hostující fanoušci prolínat nebudou. Tudíž se nebudou objevovat žádné jiskry.“

Na první pohled každého diváka uhodí do oka „díra“ ve východní tribuně. Jenže, ústupek se musel udělat.

„Jde o neprolomitelný požadavek památkářů, který hovoří o tom, že je nutné zachovat částečně průhled mezi hlavní tribunou a protější malou tribunou,“ vysvětluje Klier.

Malá tribuna původního stadionu je slangově označována jako Brána borců.

„Stala se nedílnou součástí celého areálu při jeho otevírání v roce 1931, a teď je mimo stadion. Doufám, že se vrátí ke svému životu. V nedávných dnech město Pardubice představilo velice krásný projekt, jak by mohla vypadat. V jejich útrobách by mohly být sport bar, fanshop. Tribuna by mohla sloužit pro kulturní akce menšího rozsahu. Umím si také představit, že by na ploše před ní mohly končit běžecké závody,“ míní a pokračuje: „Prostor by po obnově stadionu ožil. A všechno by do sebe zapadlo. Rekonstrukce stadionu, Brány borců a již dříve také sousedních Tyršových sadů.“

Název po odbojáři

Historická událost, kdy se fyzicky vrátí do Pardubic prvoligový fotbal, se kvapem blíží. Na stadionu se ale stále ještě pohybují pracovníci stavební firmy.

"Termín bude dodržen. Jedná se totiž o datum prvního domácího zápasu. Ten je na programu 4. února. Rekonstrukce se pomalu blíží do svého finiše. Práce ještě neskončily, ale stihne se to. U takto velkých staveb občas k nějakému prokluzu dojde, ale v našem případě to dopadlo dobře. Stadion už je teď použitelný,“ podotýká.

Sportovní dominanta centra Pardubic už nosila v minulosti několik názvů. Naposledy Letní stadion.

„Nejdříve to byl Masarykův všesportovní stadion, na konci třicátých let se změnil na Stadion Oty Resche. Po roce 1948 si ho spousta lidí pamatuje jako Gottwaldův stadion. Po roce 1989 se začal oficiálně používat dříve slangový název Letní stadion, který vznikl jako protipól sousedícího Zimního stadionu. V závěru minulého roku rozhodlo městské zastupitelstvo o novém názvu: Stadion Arnošta Košťála,“ připomíná tiskový mluvčí.

Proč byl vybrán právě tento tento název?

"Arnošt Košťál byla velká legenda nejen pardubického sportu, ale vůbec celého východočeského města. Byl to známý hoteliér a také bojovník proti nacismu. Za svou statečnost zaplatil životem. Propojení jeho jména s fotbalem je jasné. V době jeho zatčení a následného popravení byl předsedou SK Pardubice. Tedy prvoligového celku a také nejslavnějšího pardubického klubu v předválečném období,“ provádí historií Radek Klier, který ale upozorňuje na novou skutečnost:

„Doba je taková, jaká je. Po dokončení rekonstrukce by se měl oficiálně jmenovat po jednom z našich partnerů. Fanoušci se to dozví v krátké době. Platit ale budou oba názvy.“

Co jste možná ještě nevěděli o pardubickém stadionu…

Majitelem stadionu a pozemků, na kterých leží stadion, je Statutární Město Pardubice. To je také zadavatelem a investorem rekonstrukce, kterou provedla stavební firma PORR a.s. Schválilo ji vedení města jako vítěze výběrového řízení. Společnost vyhrála výběrové řízení metodou Design&Build poté, co nabídla realizaci za 313 616 000 korun bez DPH. V červnu roku 2022 bylo rozhodnuto o zvýšení investice přibližně o 30 milionů korun. Tato částka posloužila k vylepšení zázemí, investice do sklopných sedáků, nebo na trvanlivější trávník na hřišti. Rekonstrukce měla být hotova do 94 kalendářních týdnů. Firma PORR projekt připravila s možnostmi etapizace, tak, aby v následujících letech bylo možné postupně navyšovat diváckou kapacitu až na 8000 diváků. Nájemcem fotbalového stadionu je klub FK Pardubice. Pouze hřiště s umělou trávou bude ve správě Rozvojového fondu Pardubice.