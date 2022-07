Princezny z Orientu. Jakmile se jich Lupač a spol dotkli, tak padaly na zem

Pohádky z tisíce a jedné noci. A on by klidně mohl být novodobým Sindibádem… Sice ne takovým protřelým námořníkem, ale kus cesty ve své fotbalové kariéře už prošel. Ještě nedávno se proháněl po trávníku v Benešově. Potom ale chytil za pačesy šanci z Pardubic. Svými výkony zaujal natolik, že s ním klub po ukončení hostování uzavřel tříletou smlouvu. Nyní jako již jeho kmenový hráč nastoupil proti věhlasnému Galatasaray Istanbul. O to víc se dá jeho příběh zasadit do prostředí Orientu.

Adam Lupač v zápase proti Galatasaray odehrál poločas. | Foto: Radek Klier