Máte za sebou první utkání v hradeckém dresu, jak jste si ho užil?

Užil jsem si ho moc. Myslím, že jsme odehráli velmi dobré utkání. Plzni jsme byli hodně vyrovnaným soupeřem, dokonce jsme chvílemi byli lepší. Pak nás přibrzdilo vyloučení, ale i tak jsme sahali po bodu, škoda, že se nám ho nepovedlo vybojovat.

Těsně před červenou kartou, která ovlivnila zbytek zápasu, na vás byl sporný zákrok ve vápně, jak jste celou situaci viděl?

Měl jsem za to, že to má být jasná penalta. Někdo říkal, že jsem fauloval já, ale tak to podle mě nebylo, já nemohl pokračovat v pohybu. Překvapilo mě, že se rozhodčí nepodíval ani na VAR. Ale nedá se nic dělat.

Sporný moment. Rozhodčí po zákroku na Ryneše penaltu neodpískal. Vzápětí šel Hradec do deseti.Zdroj: Lubomír Douděra Byl to faul? Podle komise ne.Zdroj: Lubomír Douděra

Času na nějakou souhru s týmem asi moc nebylo, že?

Měl jsem asi dva tři dny. Ale fotbal je všude stejný, takže nebyl nějaký problém.

Už jste se s trenérem bavili o vaši roli v týmu?

Měl bych ještě více doplňovat útok z pozice halfbeka. A rozhodně být i produktivní. Hlavně co se týče asistencí ale i branek.

Vzhledem k hernímu vytížení se Hradec jeví jako dobrá volba.

Určitě. Hradec má výborný tým. V posledních letech se neskutečně zvedl, a i proto jsem tady. Jsem rád, že mě Sparta pustila, protože potřebuji hlavně hrát a tam bych asi tolik prostoru nedostal.

Měl jste i jiné nabídky? Mluvilo se o Budějovicích, kde jste fotbalově vyrostl…

Ve hře byla ještě dvě jiná mužstva, ale ta se mi tolik nezamlouvala.

Sledoval jste po očku loňskou parádní jízdu Hradce, kdy skončil na skvělém šestém místě?

Ano. Bylo to neskutečné.I kvůli tomu jsem do Hradce chtěl, protože se mi líbí styl, kterým hraje. Tým, který tu je, má velký potenciál, jsou zde velmi dobří hráči. Pevně věřím, že něco podobného můžeme zopakovat i letos.

V kabině jste už z působení v béčku Sparty znal Adama Gabriela, který tým posílil v letní pauze. Jak vám pomáhá s adaptací?

Než jsem do Hradce šel, tak jsem si s ním psal. Všechno, co říkal, bylo pozitivní a měl pravdu. Když jsem přišel poprvé do kabiny, všechno mi ukázal, řekl, co jak funguje. Určitě mi to ulehčil a já se tu cítím velmi dobře, což je důležité.

Adam se do Hradce hned přestěhoval, jak to máte vy?

Každý den dojíždím z Prahy. Je to naprosto v pohodě, navíc se to dá stihnout do hodiny, což je super. V Hradci se mi jinak líbí, je to hezké město.

Na svém kontě máte po třech odehraných zápasech tři body. Dalo by se říct, že to není mnoho, avšak hráli jste s nejlepšími tuzemskými celky a herně to bylo dobré. Vládne v kabině pozitivní nálada?

Souhlasím. Herně to není vůbec špatné. Bohužel nás v posledních dvou zápasech přibrzdila vyloučení. Myslím, že jinak bychom měli více bodů. Ale na kdyby se nehraje.

Zápasy pravdy přijdou asi v následujících týdnech, kdy se utkáte s týmy, které by na tom papírově měly být podobně jako vy.

Dá se to takhle vnímat, ale já bych si troufl tvrdit, že můžeme hrát vyrovnaně s kýmkoliv. To jsme potvrdili i v posledním zápase proti Plzni.

V sobotu hrajete v Ďolíčku proti Bohemce, které se na začátku sezony daří, co od zápasu očekáváte?

Nečeká nás nic lehkého. Co jsme koukali na video, tak jsou hodně agresivní, bojovní. Bude to rozhodně těžký mač. Navíc se hraje v Ďolíčku, kde se těžko vyhrává a není tam snadné hrát. Já však věřím, že to zvládneme a body přivezeme.

Největší přednost soupeře?

Asi to bude ta agresivita. Když se s ní dokážeme vyrovnat, tak můžeme být úspěšní.