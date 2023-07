Porážka na začátek. Úvod herní přípravy se pardubickým fotbalistům úplně nepovedl podle plánů. Nic není ale tak horké, jak se může zdát. Svěřenci trenéra Radoslava Kováče prohráli v Ammerthalu nejtěsnějším poměrem s Norimberkem hrajícím 2. Bundesligu.

1. FC Norimberk vs. FK Pardubice. | Foto: David Klier

Domácí celek tvořil hru hned od začátku. První půl hodinu měl gólman Budinský hodně práce a musel hasit hned několik nadějných příležitostí soupeře. Odměna za aktivitu pro Norimberk k přišla v samotném závěru úvodní půle, kdy se prosadil po rohovém kopu Daferner.

Kováčova družina nastoupila do druhé půlky v rozdílném složení a více diktovala tempo hry. Pokusy ale končily buď na konstrukci, či si s nimi poradil domácí gólman. Největší šanci měla v 59. minutě čerstvá akvizice pardubického celku, která přišla z pražské Sparty. Vojtěch Patrák ovšem taktéž zamířil jenom do tyče. Východočeši tak v prvním přípravném utkání s Norimberkem těsně padli.

„Utkání nehodnotím úplně kladně, protože jsme prohráli a nevstřelili ani branku,“ uvedl ke střetnutí pardubický trenér Radoslav Kováč. „Byl to pro nás výborný test. Norimberk byl velmi dobrým soupeřem. Bylo znát, že jev přípravě zhruba o týden napřed, hlavně v prvním poločase to bylo patrné. Věděli jsme, že musíme pracovat při hře s míčem v rychlosti, v čemž nás Norimberk předčil. Jedinou kaňkou na zápase bylo zranění Tomáše Koukoly. Doufám ale, že to nebude vážné,“ dodal Kováč.

1. FC Norimberk – FK Pardubice 1:0 (1:0). Branky: 45. Daferner. Sestava FK Pardubice: 1. poločas: Budinský – Surzyn, Halinský, Koukola, Kurka, Sychra, Šimek, Hlavatý, Míšek, Pikul, Černý. 2. poločas: Kinský – Helešic, Icha, Hanč, Sedláček, Huf, Tischler, Vacek, Patrák, Nkrumah, Krobot.