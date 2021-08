Jak se ukázalo, vyloučení libereckého fotbalisty Filipa Havelky po faulu na hradeckého kapitána Adama Vlkanovu, bylo jedním z klíčových momentů zápasu. Slovan v té době vedl 1:0 po brance Michaela Rabušice a poté, co musel do deseti se jeho dominance otupila. Naopak Votroci se začali nadechovat k vyrovnání a moc nechybělo, aby zápas otočili. Nakonec po vyrovnání Jana Krále v 67. minutě skončil zápas první ligy 1:1.

„Nechci přilévat olej do ohně, ale za mě pochopitelně červená. Viděl jsem to ze tří metrů. Adam Vlkanova měl na stulpnách krev. I celá naše lavička vyskočila a divila se, že tenhle zákrok byl v první chvíli jen za žlutou. Proti červené jsem potom ani neprotestoval,“ glosoval skluz Havelky na kapitána Votroků hradecký trenér Miroslav Koubek.

Sudí Proske nejprve ukázal žlutou kartu, ale po konzultaci s videorozhodčím svůj verdikt opravil a libereckého hráče vyloučil. „Myslím, že Havča dojížděl balón spíše s přemotivovanosti než z nějaké tvrdosti,“ zastával se svého záložníka Pavel Hoftych, kouč Slovanu.

STŘELEC. Hradecké vyrovnání zařídil Jan Král. Na snímku uprostřed s kapitánem Adamem Vlkanovou, vpravo Otto Urma.Zdroj: www.fchk.cz/Luboš Lorinc„Překvapeni jsme byli, že dal nejprve jen žlutou, protože už před tím na hřišti něco proběhlo. Hned jsme věděli, že to měla být červená. Na rozhodčího jsme volali, ať se jde podívat na video," doplnil k incidentu hradecký obránce Jan Král, který v té době seděl na lavičce a netušil, že se stane hrdinou příštích okamžiků.

Hradečtí dostali v přesilovce Slovan pod tlak a vyústěním byla vyrovnávací trefa. O ni se zasloužil právě Král, který byl na trávníku pouhé čtyři minuty poté, co v 63. minutě nahradil útočníka Pavla Dvořáka.

„Byla to secvičená věc. Je to jedna z variant zahrávání rohových kopů. Ale s tím jsem do hry šel, že udělám bordel při standardkách, ofenzivních i defenzivních,“ povídal po zápase dvaadvacetiletý hradecký obránce, který poslal míč do sítě hlavou po rohovém kopu Adama Vlkanovy.

A nemuselo zůstat jen u jedné branky, Votroci měli převahu. „Ze zápasu šlo vytěžit víc, ale ve finálních a předfinálních fázích nám chyběla větší kvalita,“ přiznal Král.

Urostlý stoper zapsal první ligový gól, takže ho čekal příspěvek do týmové kasy. „Patrik Vízek mi tam určitě něco připraví," zmínil Král hradeckého brankáře a strážce pokladny.

Z branky měl Král radost i z jiného pohledu. Od minulé sezony ho trápila zranění a tohle by mohl být impulz k návratu do sestavy. „Gól spíše pomůže mně psychicky, ale sestava je vždycky na trenérovi, takže bude záležet na něm," poukázal někdejší mládežnický reprezentant.

Hradečtí uhráli třetí remízu 1:1 v řadě, ale v zápasech s Bohemians, v Karviné a nyní s Libercem měli na víc. „Určitě nás to mrzí. V jednom nebo ve dvou zápasech jsme mohli bodovat naplno,“ ví Jan Král. V neděli Votroci vyrazí k dalšímu utkání na Slovácko.