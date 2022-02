Do základní sestavy se při předem domluvené absenci Hranáče (dohoda o hostování), dostal další bývalý plzeňský hráč Čihák. Právě on se stal nejsmutnějším hrdinou. Na konci první pětiminutovky při bránění Beauguela mu vylétla noha a on ho zasáhl do hlavy. Rozhodčí si vzal na pomoc systém VAR a zákrok posoudil jako nedovolený. Penalta. Čihák navíc vyfasoval žlutou kartu. Míč si vzal Bucha a Letáček u druhé tyče jen sledoval, jak jeho střela letí vedle. Hosté drželi s favoritem krok, ale následoval zkrat pardubického stopera. Při snaze získat míč zajel dlouhým a hlavně ostrým skluzem do Kalvacha. S nadsázkou se dá říct, že mohl být rád jen za žlutou…