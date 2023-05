V prvním poločase byli pardubičtí fotbalisté zralí na ručník, ve druhém, aby ho hodilo na trávník Slovácko. Domácí přichystali celé FORTUNA:LIZE dokonalý obrat. Během dvou minut. V tabulce se vzdálili poslednímu Zlínu na šest bodů.

Dominik Janošek se gólově prosadil a zasadil se o vítězství 3:1 nad Slováckem. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

FORTUNA:LIGA – 29. kolo: FK Pardubice – 1. FC Slovácko 3:1 (0:1)

Fakta – branky: 55. Janošek, 57. vlastní Reinberk, 73. Pikul (Černý) – 35. Reinberk. Rozhodčí: Radina – Hrabovský, Vyhnanovský. ŽK: Vlček, Darmovzal, J. Jeřábek – Kim. Diváci: 4230. FK Pardubice: Nita – Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký – Darmovzal, Kostka (82. Lima), Hlavatý (71. J. Jeřábek), Janošek (82. Koukola), Sychra (67. Pikul) – Černý (82. Huf). Trenér: Kováč. 1. FC Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, M. Kadlec – Petržela (80. Siňavskij), Trávník, Havlík, Holzer – P. Juroška (64. Kalabiška), Mihálik (80. Šašinka), Kim (64. Vecheta). Trenér: Svědík.

Domácí nemohli pro utkání s pátým celkem tabulky nasadit do hry tradiční defenzivní štít, Kamila Vacka. Do hry ho nepustilo osm žlutých karet. Jeho místo zaujal Denis Darmovzal.

První poločas patřil hostům. Slovácko od první minuty udávalo tempo i tón hry. V 9. minutě Petržela vyvezl míč přes půl hřiště, prostrčil ho na Kima, ale domácí obránce jeho centr k Mihálikovi za cenu rohového kopu nepustil. Vzápětí si rozhodčí vybral ze série faulů ten pardubický. Balon si postavil v nebezpečném dosahu brány Havlík, vytloukl však bloky ve zdi. Domácí měli jedinou chvilku na konci 12. minuty. Icha hledal v šestnáctce volného Sychru, jeho přihrávka byla změněna na roh. Z něho nadýchal míč do šestnáctky Janošek a Černého hlavička zády k bráně minula vingl. Ve 24. minutě Vlček, po předchozí chybě, zastavil na hranici velkého vápna Petrželu, hosté ale naložili s trestným kopem darebně. Nelitovali dlouho. Trávník vyslal na Nitu projektil, ten ho vyboxoval přímo k Reinberkovi, který neměl s dorážkou těžkou práci. V závěru prvního dějství napřáhl Holzer a rumunský gólman v pardubických službách vyrazil jeho bombu nad břevno.

Neuplynula ani minuta druhé půle a s Pardubicemi mohlo být ještě hůře. Reinberk hledal na malém vápně Jurošku, ten míč netrefil a Holzerovu slabou střelu domácí bek zblokoval. Další příležitost zařídil Slovácku utěšenou ranou Holzer, kterou si Nita u tyče pohlídal.

A pak z ničeho nic se udeřilo na druhé straně. I když… V 55. minutě předvedli domácí akci z Ligy mistrů. Icha naservíroval ze strany míč mezi penaltovou značku a malé vápno, Černý ho pustil na Janoška a ten propálil Nguyena. Pardubice polila živá voda. Okamžitě se znovu vydaly na zteč. Janošek odcentroval do šestnáctky, Černý míč nezpracoval, ale zmátl Reinberka, který si dal vlastní gól. Jeho uznání posvětil VAR, když hosté reklamovali ruku pardubického kapitána. V 73. minutě Černý prostrčil míč na čerstvého Pikula, který přeloboval Nguyena, i když si na míč sáhl. Na začátku poslední čtvrthodiny Nita lapil technický obstřel Havlíka. V nastavení se blýskl ještě jednou, když tygřím skokem lapil trestný kop Reinberka.

Radoslav Kováč, trenér FK Pardubice:

„Předvedli jsme katastrofální první poločas. Nemám žádné vysvětlení toho, proč jsme hráli tak špatně. Byli jsme na něco připraveni, ne že bychom to neplnili, ale chyběla nám odvaha, ztráceli jsme míče a neotáčeli jsme hru. Přitom jsme věděli, že Slovácko má starší tým. Chtěli jsme hrát rychle, abychom je uběhali. Výsledek byl takový, že na place existoval jeden tým. Tým hostů. Naštěstí jsme inkasovali pouze jednou. Kdyby dali druhý gól, tak by to byl jiný zápas. V kabině jsme si řekli, že se takhle o záchranu nehraje. Reakce kluků byla fantastická. Zvýšili jsme aktivitu a začali být agresivnější. Vyhrávali jsme souboje. Ve druhém poločase jsme ukázali charakter. Jsem strašně šťastný za kluky, že jsme nepříznivé skóre otočili.“