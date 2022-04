„Taťka sleduje zahraniční ligy a když se mu někdo líbí, tak mi ho předhazuje. Mamka mě spíše chlácholí, když se mi něco nepovede," rozkrývá pro Deník rodinné vztahy pardubický útočník.

Budete hrát proti Slavii uvolněněji, než když podstupujete přímý souboj o záchranu, ve smyslu: nemusíme, ale můžeme?

Dá se to tak říct, ale určitě si nepojedeme do Edenu jen tak zahrát. Chceme získat nějaké body. Jasně, víme o nesporné kvalitě Slavie a také o tom, že má velkou formu. Očekávám nesmírně těžké utkání, nicméně se budeme snažit podat poctivý a zodpovědný výkon. Uvidíme, na co to bude stačit.

Proti pražské Slavii asi nemůžete bránit devadesát minut. V první půli jste k tomu byli donuceni na Spartě a rovnalo se to sebezničení. Jak tedy na soupeře?

Když se vrátím k zápasu na Spartě, tak jsme bránili dost. Gól jsme ale nedostali. Pravda měli jsme velké štěstí a podržel nás gólman. Tak to ale ve fotbale občas chodívá. Nakonec první gól jsme mohli vstřelit my. Každopádně na Slavii musíme hrát aktivně. Otázka, co nám soupeř dovolí a také, jak se bude zápas vyvíjet.

Slavia si nemůže dovolit podcenění

Motivaci proti Slavii asi nemusí nikdo z vás nikde lovit. Napadlo vás jako malého kluka, že si jednou v nejvyšší soutěži zahrajete proti slavnému pražskému S, navíc v době jeho největší slávy?

Jako malý kluk jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Vždycky jsem chtěl hrát první ligu. To, že to bude proti jednomu z nejlepších týmů je třešnička na dortu. V žákovských a dorosteneckých kategoriích jste se potkávali se Slavii vcelku pravidelně.

S jakými výsledky?

Nikdy to nebyly jednoznačné záležitosti ve prospěch Slavie. Vesměs se jednalo o vyrovnané zápasy. Pamatuji si na utkání, kdy jsme hráli doma a za Slavii hrál Alex Král. Tenkrát jsme ji porazili.

Trenéra Krejčího budí fotbal ze spaní. Tři červené do půl hodiny ještě nezažil

Zatímco v mládežnických kategoriích jsou Pardubice na podobné úrovni jako Slavia, tak v dospělých se nůžky hodně otevírají…

To je pravda. Už tenkrát, když jsem hrál v žácích, tak muži Slavie byli nahoře v první lize a naši chlapi se pohybovali někde uprostřed tabulky ve druhé lize. Teď jsme to alespoň trochu dorovnali tím, že hrajeme stejnou soutěž, nicméně ten rozdíl je pořád velký.

Slavia má v nohou těžké utkání Evropské konfederační ligy na půdě Feyenoordu. Do nedělního utkání tak půjde unavenější. Může to být vaše plus?

Neřekl bych. Slavia má tak široký kádr, že může své hráče protočit. Uzdravili se ji hráči, kteří byli dlouhodobě zraněni a kteří nefigurují na soupisce pro evropské poháry. Budě hodně záležet na tom, jak budeme hrát my.

Trenér Trpišovský ordinuje svému týmu taktiku: soupeře uběhat. Mohou mu Pardubice fyzicky stačit?

Myslím, že ano. Stejné to bylo už v minulé sezoně. V utkání na hřišti v Ďolíčku jsme Slavii fyzicky stačili. Proto jsme schopni urvat remízu.

Do karet vám ale nehraje fakt, že sešívaní v tomto utkání nevypustí ani minutu, protože jim jde o titul. Dá se předpokládat jejich maximální koncentrace?

Mám za to, že i kdyby vedli soutěž o parník, tak nepřistoupí k utkání nějak ledabyle. Slavie má vybudovanou takovou značku, že si nemůže dovolit soupeře podcenit. Okamžitě by se na hlavy hráčů snesla mediální kritika, o kterou jistě nestojí.

David Huf je gólová stálice pardubického celku. Zdroj: Radek Klier

Nejlepší zakončení? Které skončí v bráně

Váš tým na jaře uhrál pouhé čtyři body. Přesto vám na přímou záchranu chybí jen tři. Překvapuje vás to?

Ani ne. Letos je soutěž hodně vyrovnaná. Pro nás je dobře, že přestože nevyhráváme, zůstáváme stále ve hře, abychom se vyhnuli barážovým příčkám.

V nějakém rozhovoru jste si posteskl, že váš tým na jaře provází smůla a že jste si štěstí vybrali v loňské sezoně.

To je fotbal a ten se na nic neptá. Jednou se k vám štěstí přikloní, podruhé vám ukáže odvrácenou tvář. Jak už to bývá, v době, kdy ho člověk vyloženě nepotřebuje, pomáhá. No a když by se mu hodilo, tak je na druhé straně.

Od nepaměti se ví, že štěstí je vrtkavé. Co kromě přímluvy paní Fortuny vašemu týmu v letošním ročníku chybí?

No to kdybychom věděli, tak bychom na to nějak reagovali a nebyli na předposledním místě. Můžeme hovořit o zkušenostech. Na druhou stranu v loňské sezoně jsme neměli žádné a skončili jsme sedmí.

Nyní k vaší osobě. Prozradíte, kde jste získal dar; přijít z lavičky a hned vstřelit gól?

(směje se) Přechodem do áčka jsem si tak nějak zvykl, že nastupuji do utkání ze střídačky. Podobné to bylo už ve druhé lize. Asi bych tomu neříkal dar. Když dostanu šanci jít na hřiště, tak se snažím do toho dát sto procent a nabídnutou příležitosti proměnit. Možná mám výhodu, že obrany mohou být už unavené, nebo soupeř hraje otevřenější fotbal než na začátku utkání. Otevírá se mi větší prostor než klukům.

Pardubice se vryly Čelůstkovi do srdce. Kvůli nim klidně "vykrade" i rodný Zlín

Střídající hráč se snaží dokázat trenérům, že si zaslouží hrát od začátku. Chcete nastupovat od úvodní minuty, nebo vám vyhovuje pozice skryté zbraně?

(smích) Samozřejmě, že také já chci hrát od začátku. Trenérům se snažím ukázat, že na to mám.

Nicméně když hrajete od úvodního hvizdu, nejste tolik nebezpečný. Čím to je?

(zamyslí se) Obrany jsou daleko zodpovědnější. Je ale fakt, že jsem ještě tolikrát v základu nehrál.

Traduje se, že druhá sezona pro tým bývá těžší. Jak to mají střelci? Pozorujete větší ostražitost vašich strážců?

Určitě to nějakou roli hrát bude. V loňské sezoně jsem dal prakticky z lavičky devět gólů. Trenéři své hráče upozorňují, že jdu na hřiště.

Něco jako: Bacha borci, na plac jde Huf?

(rozesměje se) Jo, jo, občas něco podobného zaslechnu, když čekám na vystřídání. Mám takový dojem, že si mě obránci více hlídají.

Huf nastoupil i proti Plzni. Teď na něj čeká Slavie. Zdroj: Radek Klier

Drogba mě učaroval

Zastával jste roli žolíka i v mládežnických kategoriích?

Nepamatuji se, že bych víc zápasů po sobě seděl od začátku na lavičce. Možná jeden po nějakém zranění. Chodil jsem pravidelně do základní sestavy. Až v chlapech, nejdříve v béčku a nyní v áčku.

Odkud nejčastěji pálíte. Jak nejraději zakončujete? Prozradíte své know how?

Nejlepší zakončení je to, které skončí za brankářem (chechtá se). Góly mám rád všechny. Je mi jedno, jak to tam spadne. Klidně i do prázdné z půl metru. Chtěl bych se trefit do sítě z trestňáku. V první lize se mi to ale ještě nepodařilo.

Konkrétní jste moc nebyl. Tak jinak. Jaký typ útočníka preferujete?

Líbí se mi, když si útočník umí vybrat to správné místo ve vápně. Odmalička jsem fanoušek Chelsea. Tehdy tam hrál Didier Drogba. Byl to bijec a to mě učarovalo.

Matějka s mateřskou Plzni hrát nesměl, tak se chce vytáhnout na bývalé Budějky

Někde jste se svěřil, že nerad mluvíte na kameru. Co vás svazuje?

Teď už je to vcelku v pohodě. Dříve to bylo horší. Neměl jsem to rád, nejraději bych se otázkám vyhnul. Nepotřeboval jsem se nějak předvádět před kamerou. Nebylo mi to příjemné, asi jsem plachý (úsměv). Postupem času si na to zvykám. Když jdu k rozhovoru, tak už mi ani nevadí stoupnout si před kameru.

Váš otec je prý velkým fanouškem fotbalu, který zvládne za víkend třeba osm zápasů. Máte doma spíše kritika, nebo chváliče?

Táta fotbal miluje. V Jevíčku odkud pocházím je pořád na hřišti. Trénuje žáky a dělá pořadatele na zápasech áčka, které hraje okresní přebor. Taťka je spíše kritikem. Sleduje zahraniční ligy a když se mu někdo zalíbí, tak mi ho předhazuje, že si mám vzít z jeho hry ponaučení (směje se). Mám ale svého zastánce, kterým je mamka. Ta mě naopak chlácholí, když se mi něco nepovede. Takže to mám doma vyvážené…