Dlouho to vypadalo, že Kováč a jeho trenérský štáb navaží na své předchůdce Krejčího s Novotným, kteří byli po pěti kolech odvoláni. V tu dobu měl FK Pardubice na kontě tři body. "Po čtyřech bodech ze závěru podzimu jsme se vrátili do hry. Věřím, že budeme nachystáni ukázat, že jsme byli odepisováni předčasně. Chceme všem vyslat jasný signál, že se spletli, když nám předpovídali, že spadneme jako první. Všichni soupeři s námi musí počítat," říká Radoslav Kováč odhodlaně pro Deník.

FK Pardubice - pod Kováčem: Bohemians 0:1 (doma), Teplice 1:5 (venku), Jablonec 1:0 (doma), Sparta Praha 2:5 (venku), Zbrojovka Brno 1:3 (doma), Hradec Králové 3:1 (venku), Slovácko 0:1 (venku), Plzeň 1:1 (doma). Pardubice podzim: 16. místo 10 b. 13:39 3 1 12. Před Kováčem: 8 zápasů 3 b. (4:22) 1 0 7. S Kováčem: 8 zápasů 7 b. (9:17) 2 1 5.

Jak jste spokojen se svým působením v FK Pardubice?

Se svými kolegy z minulých působení jsme jednoznačně rádi za to, že můžeme v takovém klubu být. Když bych to měl říct upřímně, konečně jsme v prostředí, kde se cítíme opravdu dobře. Samozřejmě, všichni víme, že je před námi obrovsky složitý úkol, ale také všichni věříme, že se nám podaří zachránit. Všichni uděláme maximum pro to, abychom byli v létě šťastní. Nicméně realita je taková, že jsme pořád poslední. Máme deset bodů, ale mohli jsme jich mít více.

Teď jste mi nahrál na další otázku. Proč jen deset a ze kterých zápasů vám chybí?

Dostávali jsme zbytečné góly v zápasech, kdy se za bezbrankového stavu lámal chleba. První mě napadne Brno, a to mě mrzí hodně. Měli jsme dvě šance, kdy jsme mohli jít do vedení, a pak jsme do poločasu inkasovali. Nemohu opomenout ani Bohemku, proti které jsme odehráli dobrý zápas. A s prázdnou jsme nemuseli odjet ani ze Slovácka. Soupeř měl sice více ze hry, ale ten gól ze standardky byl zbytečný. Spartu nepočítám, tam jsme chtěli hrát odvážněji, i když jsme rovněž tam mohli po něčem sáhnout. Nakonec jsme vyfasovali bura. Jediný zápas, který nám hrubě nevyšel, byl ten v Teplicích.

Odepisovali nás předčasně

Pojďme se ještě v kostce vrátit k jednotlivým zápasům. Premiéra vás čekala doma proti Bohemians v jejich Ďolíčku. Každý trenér chce začínat výhrou, proč to nevyšlo?

Měli jsme smůlu. Nastřelili jsme tyč i břevno a vytvořili si další šance. Bohužel branku jsme nevstřelili. Bohemku jsme nepustili do žádné velké šance a pak se parádně trefil Jánoš. Proti tomu se nedá nic dělat. A takové střely rozhodují zápasy. V nich potřebujete mít i štěstí.

Potom jste měli čtrnáct dní na seznámení s týmem a místo toho přišla facka v Teplicích. Co jste na Stínadlech udělali špatně?

To je sice pravda, ale neměli jsme k dispozici kluky, kteří odjeli na srazy mládežnických reprezentací. I když jsou mladí, tak už se vypracovali v základní stavební kameny. Jmenovitě Hranáč, Vlček, Icha, Markovič. Jako nový trenér, jsem chtěl zapracovat na nové taktice a na principech hry. To ale nemůže být výmluva, protože zápas rozhodly individuální chyby. Své sehrála i špatně zvolená taktika. Respektive jsme netrefili sestavu.

Následovala vydřená výhra s Jabloncem a vůbec první čisté konto Pardubic v sezoně. Jak hodně velký kámen vám spadl ze srdce?

Byli jsme za výhru jednoznačné rádi. Už jsme potřebovali body jako sůl. Odehráli jsme slušný zápas, který rozsekl skvělou trefou Míša Hlavatý. Hlavně jsme udrželi nulu. Na podzim jsme to měli nahoru dolů. Jednou jsme bránili velmi dobře, podruhé dostali tři góly nebo chytili pětku. V posledních třech zápasech se to ale ustálilo. V každém jsme obdrželi jediný gól. Defenzivu jsme pomalu vypilovali. Hodně jsme na ni pracovali, abychom nedostávali zbytečné góly. To se trochu zlepšilo ke konci podzimu. Věřím, že na to na jaře navážeme a budeme v tomto ohledu ještě lepší.

Potom přišla trochu naivní prohra na Spartě. Ke cti vám slouží, že jste praktikovali otevřený fotbal. Bylo pro vás ponaučení, že proti podobným soupeřům nemá cenu tolik jančit?

Ohradil bych se proti tomu, že se jednalo o naivní prohru. Úplně stejně jsme hráli s Plzní. Na Spartě jsme dostali dva góly po standardce. Z stavu 1:1 měl Kostka stoprocentní šanci, ale udeřilo na druhé straně. Myslím, že jsme nepodali naivní výkon ale odvážný. Kdybychom hráli ustrašeně, dostaneme čtyřku a byli bychom za blbce. Takhle jsme si ověřili, že můžeme hrát s každým. Když to shrnu, zápas na Letné byl o druhém gólu. Dal ho soupeř.

Šťastný smolař Kováč: Nesmíme dopustit, aby se nůžky ještě víc rozevřely

Průšvih podzimu představoval zápas s Brnem, ke kterému všichni v Pardubicích vzhlíželi. Znovu se ukázalo, že proti týmům z dolní poloviny to na podzim nevonělo. Proč?

Kluky nahlodalo už první utkání s Budějovicemi. V něm měli dát do poločasu tři góly a mohlo být po zápase. Vyslali dvanáct střel na bránu. I proti Brnu jsme byli střelecky aktivnější. Nastřelili jsme břevno a vypracovali si další jednu velkou šanci. Zase to byl zápas o prvním gólu. A Pardubice je v takových zápasech nedávaly.

Zdálo se, že po Brnu už nemůže být hůře. Představovalo vítězné derby s Hradcem ten pověstný odraz ode dna?

Do konce podzimu chyběly tři zápasy a nikdo už nám nevěřil, že uděláme nějaký bod. Měl jsem proslov v kabině. Říkám: „Kluci, my vidíme, jak výborně pracujete. Děláme ale chyby. Jsme slabí v boxech jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Tohle když zlepšíme, budeme hrát náročně a kvalitně, tak budeme nepříjemní pro každého soupeře. Musíme však začít už teď.“ Myslím, že jsme se výborně připravili a kluci to zvládli super. Od první minuty jsme byli naladěni na výhru. Nikdo už nám nevěřil a derby nám hodně pomohlo. S těmi třemi body nikdo nepočítal.

S první venkovní výhrou v zádech jste cestovali do Uherského Hradiště. Zápas jste ale promarnili.

Na Slovácku jsme inkasovali po individuální chybě při standardní situaci, která mě strašně mrzí. Byla jasně bránitelná a my jsme se na ni měli připravit. Bod jsme si mohli klidně odvézt.

A kdo počítal se senzační remízou s mistrovskou Plzní?

S tímto bodem také nikdo nepočítal a mohly být i tři. Jenže jsme dostali zbytečný vyrovnávací gól. No a kdyby se v závěru Lima zklidnil, tak jsme klidně mohli vyhrát. Plzeň disponuje obrovskou kvalitou, takže i ten bod musíme vzít. Po čtyřech bodech ze závěru podzimu jsme se vrátili do hry. A budeme silnější. Vrátil se Huf, uzdravil Solil. Uvidíme, jestli ještě někoho, lépe řečeno koho, vedení přivede. Věřím, že budeme nachystáni ukázat, že jsme byli odepisováni předčasně. Chceme všem vyslat jasný signál, že se spletli, když nám předpovídali, že spadneme jako první. Všichni soupeři s námi musí počítat.

Rychle přepínat dopředu i dozadu

Našel jste po dvou měsících již optimální sestavu?

Pořád hledáme stálou sestavu. Není to tak, že určití hráči hrají své posty hned. Nebo jinak. My máme představu, jak by měla vypadat, ale vždycky nám z ní někdo vypadne. Házíme hodně s Ichou. On je skvělá šestka, defenzivní štít. Ale měli jsme problémy na pravém beku a on to tam zvládá výborně. Například fantasticky uhlídal nejlepší křídlo republiky, kterým je pro mě Mosquera.

Váš olomoucký kolega Karel Brückner vždy tvrdil, že stálá obranná čtverka je základ úspěchu. Souhlasíte s ním?

Jednoznačně. Je to strašně důležité, protože hovoříme o součinnosti, jako je nabírání hráčů a hlavně celková komunikace. V tom jsme měli problémy. Kluci jsou rychlí i agresivní, jenže při nabírání jsme sice první mismatch zvládli, ovšem při druhém balonu už jsme z toho vypadávali. Ale kluci jsou mladí, velmi kvalitní a věřím, že se poučili z chyb, které jsme dělali.

Pod vaším vedením se zlepšila defenzivní činnost. Jste jako bývalý bek rád, že jste zavedl směrem dozadu řád?

Pochopitelně chceme disponovat dobrou organizací hry. Jak dopředu, tak dozadu. Přepínáme rychle zpátky. I když jsme tam měli přečíslení sedm na tři v náš prospěch, stejně jsme ten gól dostali. Takže ještě je důležité, když se rychle vrátíme, abychom měli prostorové vnímání a nabírání hráčů. Bránit musí všichni, takže Pája Černý jako hroťák je tím prvním, který začíná. Snažíme se mít krátké hřiště a dobrou organizaci hry. To se trochu zlepšilo. Musíme to ale předvádět v každém zápase.

Pardubičtí fotbalisté zažili turbulentní let s mezipřistáním na dně propasti

Nicméně ani vy jste nezastavil vodopád gólů ze standardních situací. Pardubice takto inkasovaly třetinu podzimních gólů. Co s tím?

Mít vyšší zodpovědnost a touhou standardky ubránit. Jít do soubojů s větší agresivitou. I když je pravda, že v tomto případě hrozí penalta. Od gólmana, stoperů až pro všechny bránící hráče to chce mít dobré soubojové chování. A také jim předcházet. Třeba jsme věděli, že Sparta má výborné standardky, ale situaci jsme jí ulehčovali hloupými fauly, kterých bylo moc. Beru také, že nemáme tak vysoký tým třeba jako Slovácko či Plzeň. Ale tu jsme uskákali výborně. Stejně jako Jablonec nebo Hradec.

Pardubický útok už je také více konkurenceschopný. Zvýšila se gólová produktivita týmu. Co jste zavedl do ofenzivní hry?

Vyšší podporu útoku. Požadoval jsem větší součinnost více hráčů, tak abychom doplňovali vápno vevnitř. Hlavně jsem chtěl, aby pracovali prostorově. Aby se všichni nepohybovali na jedné straně. Je to o organizaci hry a snaze dát gól. Stejně jak musí člověk přepínat do defenzivy, tak musí přepínat do ofenzivy. Musíme být nároční. To se nám docela povedlo a nějaké góly jsme vstřelili.

Kluci, jste borci, že hrajete ligu!

Herní nadstavbou letošního podzimu se stala Tipsport liga. Vyhráli jste jednu ze skupin. Jak byste zhodnotil účinkování FK Pardubice?

Pojali jsme ji jako příležitost pro vyzkoušení nových hráčů, kluků, kteří se vrátili, i těch, co neměli takové vytížení. Takže jsme točili všechny vesměs po poločasech. Samozřejmě, někteří toho odehráli více. Myslím, že jsme navázali na výkon proti Plzni. Kluci k Tipsport lize přistoupili velmi dobře. Zaujali mě výkony mladších hráčů. Zmíním Tecla, kterého jsme zkoušeli z dorostu. Ve velmi dobrého hráče roste i Šimek. Škoda, že nemohl nastoupit na umělé trávě Mareš, který měl problémy s nehty. Hlavně jsme potřebovali vrátit do zápasového rytmu Hufa a Solila.

Zaznamenal jste nějaký posun ve hře, přestože jste točili všechny hráče včetně těch na try outu?

Chceme být silově, atleticky i psychicky připravení. Dát do hry nějaký řád, a proto po klucích požadujeme vyšší náročnost. Těší mě, že jsme zvýšili konkurenci v týmu. Nicméně do každé řady hodláme přivést ještě jednoho hráče. Nemíníme ale panikařit a brát každého. Potřebujeme hráče, který nám pomůže hned. Když už máme udělat transfer, tak to musí být hráč, který naskočí ihned do hry.

Dosavadní příprava byla ovlivněna tím, že jste zkoušeli několik zahraničních hráčů. Jak to dopadlo?

Po prvním zápase se Spartou B jsme se rozloučili se dvěma a po dalším s Teplicemi také se dvěma. Kluci, co jsme zkoušeli, jsou kvalitní, ale nejsou připraveni hned. A my nemůžeme tři měsíce čekat, než se dostanou do našeho schématu. A také do fyzické kondice, kterou požadujeme. Žádný z nich nás natolik nezaujal, aby mohl hrát v základní sestavě.

Razíte teorii z hokejové NHL, že zahraniční hráč musí být dvakrát lepší než ti kmenoví?

Přesně tak. Ještě, kdyby to byl mladý hráč a my viděli, že má potenciál, tak s ním zkusíme pracovat. Nebo v béčku s Pavlem Němečkem. V situaci, ve které jsme, si ovšem nemůžeme nějaké experimenty dovolit.

Nechali jste si někoho z těch zahraničních „pokusů“?

Pouze Kapangu, který hrál v Hlinsku. Uvažujeme, že bychom ho ještě zkoušeli. Bude ale také záležet na finančních podmínkách.

Slavia, Sparta a v derby Hradec, na Letňáku bude na jaře mazec

S velkým očekáváním jste vyhlížel návrat Hufa z Dukly. Jaký na vás udělal dojem?

David přišel ve stavu, kdy bylo zřetelné, že dlouho nehrál. Rozjížděl se pomaleji. Ve třetím utkání už hrál velmi dobře. Měl dvě velké příležitosti. Sice gól nedal, ale v každém zápase se do nějaké šance dostal, což je pro mě důležité. Umí si najít ten prostor. Měli jsme třítýdenní blok. Odehrál tři poločasy, což se mu nestalo za celý podzim. Věřím, že potrénuje a bude pro nás přínosem.

Jaký teď bude program týmu do začátku zimní přípravy a kdy začne?

Rozloučili jsme se minulou středu. Teď máme dovolenou. Kluci ale dostali individuální plán. Oficiálně začínáme 2. ledna.

Všichni se v Pardubicích upínají k novému stadionu. Jak vůbec vnímáte jako přespolní, že se konečně bude hrát doma?

Je to pro nás stoprocentně velice důležitý faktor. Hráli jsme domácí zápasy před pěti stovkami lidí. Je to odměna hlavně pro ty kluky, kteří prakticky hráli dva a půl sezony venku. Říkal jsem jim: „Jste pro mě borci v tom, že ještě hrajete ligu třetí rok, protože je to neskutečně náročné. To si nikdo mimo klub nedokáže představit“. Obzvlášť, když máte hodně mladý mančaft. V létě se nám navíc zranil Honza Jeřábek, který chyběl půl roku. Zaplať pánbůh, že máme v kádru ještě Kamila Vacka a Páju Černého. Jsou to velice zkušení hráči a naše kluky nějakým způsobem vedli.

Pomůže ryzí domovský stánek k vysněné záchraně?

Samozřejmě věříme, že nám domácí prostředí pomůže. Konečně budeme hrát doma. A hned první zápas se Slavií se uskuteční na novém stadionu. Bude to velká událost pro Pardubice.