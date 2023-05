Černá tečka na závěr. Východočeši v posledním kole základní části FORTUNA:LIGY pořádně narazili. V Českých Budějovicích sice svěřenci trenéra Kováče čtyřikrát skórovali, ale i přesto prohráli 1:3. Jak je to možné? Dvakrát je přistihl rozhodčí v ofsajdovém postavení a jednou byli přistiženi při faulu na brankáře. Východočeši však mají alespoň malý důvod k radosti. Zlín pouze remizoval v Mladé Boleslavi a Pardubice tak půjdou do nadstavbové části z výhodnější pozice.

Pardubice nestačily na České Budějovice. I přesto ale do nadstavbové části jdou z předposlední pozice a mají před posledním Zlínem výhodu. | Foto: Radek Klier

SK Dynamo České Budějovice - FK Pardubice 3:1 (1:0)

Branky: 42. M. Čermák, 54. Čavoš (P. Hellebrand), 67. M. Čermák (V. Hora) – 89. Hranáč (J. Jeřábek). Rozhodčí: Zelinka - Hurych, Mikeska. Držení míče: 51:49. Střely na branku: 5:9. Rohy: 4:7. Diváci: 3 109. SK Dynamo Č. Budějovice: Janáček – Čoudek, L. Havel, Králik (C) – Čmelík, V. Hora (87. Broukal), Čavoš, Penner (75. Potočný) – M. Čermák (87. Hais), Adediran (82. Zajíc), P. Hellebrand. FK Pardubice: Nita – Icha, Hranáč, Chlumecký, Helešic – Hlavatý, Vacek (79. J. Jeřábek), Janošek (73. Huf) – Kostka (59. Pikul), Černý (C) (73. Tischler), Darmovzal (59. Sychra).

Pardubice vstoupily do zápasu, ve kterém si potřebovaly vytvořit náskok na poslední Zlín, bez vykartovaného Tomáše Vlčka a přednost před Sychrou dostal opět Vacek.

Na míči zůstali v prvních minutách spíše fotbalisté Českých Budějovic a jejich soupeř tak čekal na ideální šanci na protiútok. První náznak vážnější příležitosti měli právě hosté, kteří se dostali až k vápnu domácích a Helešic vypálil. Jeho pokus však skončil daleko vedle brány.

Jihočeši mohli zahrozit z přímého kopu, opak byl však pravdou a naopak do protiútoku mohla jít družina Radoslava Kováče. Po pečlivé kombinaci se k povedenému centru dostal Dominik Janošek, ale obrana pečlivě uhlídala nabíhajícího Černého.

Za chvíli se dostal k hlavě ve vápně Kostka, pálil však vedle. Pardubice mohly zahrozit i po rohovém kopu, který vybojoval Kostka, ale Černý po rozehrávce nakrátko zakončoval z ofsajdu.

Východočeši se radovali ze vstřelené branky v sedmnácté minutě jen chvíli. Po krásném centru zakončoval úspěšně Darmovzal suverénním způsobem. Rozhodčí ho však nachytal v ofsajdu a radost tak byla předčasná.

K prvnímu zajímavějšímu zakončení se dostali i Jihočeši. Icha zachyboval na kraji obrany a po přihrávce do vápna zakončoval vysoko nad Čermák. Budějovice zahrozily i zanedlouho, když se k míči dostal na levé straně Králik, ale jeho centr přelétl všechny jeho spoluhráče a Pardubice tak byly mimo ohrožení.

V 28. minutě musel hasit a sáhnout po hlavě Adedirana pardubický brankář Nita. Tento českobudějovický útočník se dostal k hlavičkovému pokusu i v průběhu pětatřicáté minuty, ale jeho pokus byl ztečovaný na rohový kop. Ten však nijak neohrozil pardubickou obranu.

Gól do šatny. To nejhorší, co se může stát. Svěřenci trenéra Kováče nezachytili Čmelíka, který prošel obranou a naservíroval míč do chumlu, kde se nejlépe zorientoval Čermák a překonal Nitu - 1:0.

V nastaveném čase se ještě Východočeši snažili srovnat, ale Černý ani Hlavatý úspěšně nezakončovali mezi tři tyče a po první půli tak prohrávali jednobrankovým rozdílem.

Malá naplást na závěr

Florin Nita musel být pozorný hned v úvodních minutách druhé půle při rohovém kopu domácích. Velikou šanci si Jihočeši vypracovali vzápětí, když Pener pálil z hranice vápna, střílel však vysoko nad.

Velká příležitost na srovnání stavu byla i na druhé straně. Po Kostkově centru se míč dostal až k Helešicovi, kterého dělovku ale brankář domácích vyrazil.

Pro družinu Radoslava Kováče však vzápětí přišla studená sprcha. Po neproměněné šanci se dostali do útoku domácí. Helebrand perfektně naznačil střelu a vyzval svého spoluhráče Čavoše ke skórování. Ten obrovskou šancí nepohrdnul a z hranice malého vápna propálil Nitu na bližší tyč - 2:0.

Pardubice byly nadále opařeny a musely se bránit českobudějovickým nájezdům a výraznější ohrožení brány z jejich kopaček né a né přijít. Zahrozit mohl Kamil Vacek, když dostal na středu hřiště dostatek prostoru ke střele, jeho palba však neměla dostatečnou razanci a míč tak po teči gólmana skončil na rohovém kopu, který nijak domácí neohrozil.

Pardubice se podruhé v zápase radovaly předčasně. Pavel Černý byl vyzván ke skórování, když se objevil za obranou domácích, ale gólmana opět propálil z ofsajdu a radost tak byla předčasná.

Když už Pardubice se dostaly do zakončení, tak opět udeřily České Budějovice. Hora míčem za obranu našel Čermáka, který střelou do šibenice propálil Florina Nitu podruhé v zápasu - 3:0.

Marcel Čermák mohl zanedlouho dokonce zkompletovat hattrick, když se dostal na malém vápně k hlavičce, ale míč od něj letěl pouze do zámezí.

Pardubice i nadále neztrácely naději alespoň na snížení stavu. Sychra výborně hlavičkoval do prostoru, kde Janáček měl malou šanci na zákrok, ale českobudějovický brankář byl proti za každou cenu a pokus pardubického záložníka vyrazil po neuvěřitelném zákroku.

V osmasedmdesáté minutě sahal po kompletním hattricku opět Čermák, ale míč od něj skončil v rukách Nity. Na druhé straně střílel z dálky Icha a vybojoval tak rohový kop, po kterém se Pardubice opět trefily za záda domácího brankáře, ale kvůli faulu nebyla branka uznána.

Vše proti Pardubicím, dalo by se říct. Hosté opět zahrozili, když Icha předkládal míč před bránu na nabíhajícího Hufa. Ten ale míč předběhl a následný odraz minul všechny další nabíhající Pardubáky.

Východočeši se přece jen vstřelené branky dočkali. Po dobře zahraném rohovém kopu míč skončil na hlavě Jeřábka jenž dobře zamířil ke vzdálenější tyči a po teči domácího hráče, skončil za zády Janáčka - 3:1.

Pardubice v závěru již nijak neohrozily domácí a utkání prohrály 1:3. Díky remíze Zlínu ale vstupují do nadstavbové části z výhodnější předposlední pozice.