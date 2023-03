Pardubice nadále ve formě. Černý vystřihl ukázkovými nůžkami bod

Pardubičtí fotbalisté jako lektoři. Jestli by něco mohli na východě Čech vyučovat, tak to rozhodně je střílení ukázkových branek. Učitelem se tentokrát nestal již tradiční střelec Dominik Janošek, ale funkci předal kapitánovi Pavlu Černému. Ten hned ve 3. minutě vystřihl exkluzivními nůžkami úvodní branku a Pardubice tak opět šly do vedení. Radost ale domácím pokazila nařízená penalta za ruku ve vápně a od 35. minuty se hrálo za srovnaného stavu. Ten vydržel až do samotného závěru a svěřenci trenéra Kováče se rozdělili s Baníkem smírně po výsledku 1:1. Zlín remizoval taktéž na hřišti Brna a pořadí se na konci tabulky Fortuna:Ligy nemění a Pardubice zůstávají předposlední.

Pardubice po vyrovnaném zápase braly na domácím stadionu bod s Ostravou. | Foto: Deník/Luboš Jeníček