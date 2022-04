Branky: 72. Solil (T. Čelůstka). Karty: ČK - 52. Surzyn (Jab.), ŽK - 90+6. Lupač (PCE). Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler.

Sestava Jablonce: Hanuš – Krob (75. Pleštil), V. Kubista, Martinec, Surzyn – Hübschman (75. Nešpor) – Zelený, Houska (80. Považanec), Kratochvíl, Malínský (83. Štěpánek) – D. Ikaunieks (56. Černák).

Sestava Pardubic: Markovič – T. Čelůstka, F. Čihák, Hranáč, D. Kostka – Jeřábek – Jakub Rezek (70. Mareš), Solil, Vacek (86. Červ), Patrák (87. Lupač) – P. Černý (86. L. Matějka).

Do utkání vstoupili lépe svěřenci trenéra Rady. Ti drželi míč na svých kopačkách a Pardubicím po dobu prvních pěti minut nedali čuchnout.

První ohrožení branky hostů přišlo v osmé minutě, kdy Surzyn, po nacvičeném signálu, zakončoval z první, ale jeho střela skončila těsně nad břevnem.

Pardubice se postupem času začaly osmělovat a začaly mít více ze hry, byť většina akcí končila před vápnem domácích.

Důležitý zákrok si připsal Markovič v třicáté minutě, kdy Kratochvíl vyslal Malinského, který se snažil strážce tří tyčí přehodit, ale dobře vyběhlý brankář donutil jabloneckého záložníka k přestřelení konstrukce.

Na straně hostů zásoboval útočníky povedenými centry Vacek. Po jednom z nich, deset minut před koncem prvního poločasu, mohl zakončovat Rezek, ale uspěchaným volejem přestřelil.

V poslední minutě prvního dějství stihli hosté ještě rozehrát rohový kop. Balón skončil u Hranáče, který ale stál zády k bráně a pouze tečoval do zámezí. Následně rozhodčí odpískal poločasovou přestávku.

Solil vystřelil vítězství

Úvod druhé půle patřil Pardubicím a snaha se jim vyplatila. Do útěku se dostal Rezek, ale ten byl zastaven jabloneckým obráncem. Rozhodčí Proske tuto situaci neodpískal ale následně byl povolán k obrazovce. Přišel jasný verdikt rozhodčího, Surzyn obdržel červenou kartu a hosté zahrávali přímý kop z bezrpostřední blízkosti, který ale neproměnili.

Početní výhoda vlila do Pardubic živou vodu. Zatím největší příležitost hostů si připsal Jeřábek. Patrák našel pardubického kapitána na zadní tyči, ale ten pouze hlavičkoval na břevno.

O necelé tři minuty později utekl po levé straně Zelený, ale jeho pokus skončil, po obraném zákroku, pouze na rohu. Z něj Jablonec zahrozil, když Martinec hlavičkoval těsně vedle.

Skóre se ale měnilo na straně hostů. Necelých dvacet minut před koncem zápasu vyslal nízký centr z levé strany Čelůstka, ten se propadl obranou až k Solilovi, který dorážel do prázdné branky - 0:1.

Zachránit! Kapitán Jeřábek stojí v osmatřiceti před nejtěžším úkolem své kariéry

Svěřenci trenéra Krejčího i nadále ovládali hřiště. Domácí hrozili především ze standardních situací ale při žádné nemusel brankář Markovič výrazně zasahovat.

S vypětím všech sil začali jablonečtí utahovat otěže a v posledních deseti minutách se dostávali do více příležitostí. Všechny šance ale končily na uspořádané obraně, která dnes postavila zeď před svým gólmanem.

V samotném závěru rozhodčí nastavil šest minut. Hosté ale bránili zodpovědně a nedovolily domácím vyrovnat.

Pardubice si připisují na venkovním hřišti tři body a v tabulce přeskočily Jablonec. Příští utkání sehrají 1. 5 na sdíleném domácím hřišti s Bohemians Praha.

Jaroslav Novotný, trenér FK Pardubic

"Nástavba je vždy těžká a vyrovnaná, což se potvrdilo i dnes. Do utkání jsme vstoupili příliš ustrašeně a Jablonec nás přehrával. Domácí si díky tomu vypracovali několik rohových kopů, ale naštěstí jsme všechny pečlivě ubránili. Po dvacáté minutě jsme se začali osmělovat a připsali jsme si i několik zajímavých příležitostí. V zajímavé příležitosti byl Rezek, ale zakončoval ukvapeně. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe a hra působila vyrovnaněji. Následně přišel zákrok Surzyna na červenou kartu. To Vyloučení nás na chvíli trochu ukolébalo, ale po šanci Jeřábka jsme se opět probudili. Jsme rádi, že jsme vstřelili branku, byť to nebyla příliš hezká branka. Chci všem klukům poděkovat za jejich odpracovaný výkon."