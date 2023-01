„Jsem rád za šanci, která se mi v Pardubicích nabízí,“ váží si příležitosti Pikul.

Ten poslední dobou tvrdě dřel na tom, aby se vrátil zpět do ligového kolotoče, a to se mu právě podařilo.

„Rok a půl pracuji na tom, abych se mohl vrátit do ligy. Teď se chci prát o to, abychom v ní byli co nejúspěšnější,“ dovysvětluje.

Pardubický tým o křídelníka Pikula stál už před několika měsíci.

„V létě jsme chtěli z Opavy tři hráče, Helešice, Pikulu a Darmovzala. Z jmenovaných jsme získali prvního a jsem rád, že Bartosz Pikul přichází v zimním přestupním termínu,“ neskrýval nadšení pro klubový web sportovní ředitel Vít Zavřel a záhy pokračuje: „Podepsal s klubem smlouvu na 3 a půl roku, věříme, že jeho příchod nám v ligové soutěži pomůže.“

Herní kondice do pár týdnů

Pro trenérský štáb Radoslava Kováče není Pikul žádnou neznámou. Pod tímto trenérem totiž nastupoval v opavském dresu již v roce 2020.

„Pikul patřil v Opavě k nejlepším hráčům. Je to dynamický a rychlostně velmi dobře připravený hráč, pohybově výborně a hlavně je možné ho využít na obou křídlech,“ vysvětluje pro klubový web asistent David Mikula. „V některých fázích zápasu se dá využít, to jsou důvody proč nám Bartosz může pomoci.“

V pondělních testech polský křídelník ukázal, že je na tom fyzicky dobře a trenéři se tak nebojí toho, že by se rychle nedostal do zápasového tempa.

„Potřebujeme do něj dostat co nejrychleji herní kondici a aby se dostal co nejrychleji do zápasové formy. Myslím si, že pár týdnů na to bude stačit,“ dodává Mikula.

Nová posila se mohla ukázat již v sobotním přípravném duelu proti Plzni, ale ta zápas vinnou početné marodky raději zrušila. Pardubický tým, který od pondělí čeká soustředění v Dříteči, bude řešit náhradní program za zrušený zápas.

„Vzhledem k početné marodce a vyskytující se viróze jsme se rozhodli sobotní utkání zrušit. Prioritou pro nás nyní je, aby se hráči dali zdravotně do pořádku, minimalizovali jsme rizika a celý kádr byl k dispozici pro důležité herní soustředění ve Španělsku, kam odlétáme příští týden,“ vysvětlil důvody pro zrušení zápasu mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.