František Cipro do Pardubic přišel v roce 1968, kdy ukončil vojenskou službu v Táboře. V tomto roce si také odbyl premiéru v nejvyšší fotbalové soutěži. V dresu tehdejšího VCHZ nastoupil v záři k utkání proti Spartě Praha. Během celé sezony 1989/1969 nastoupil na východě Čech k třiadvaceti zápasům. Na tehdejším Gottwaldově stadionu působil i po sestupu do 2. ligy, ale v roce 1970 přestoupil do Gottwaldova.