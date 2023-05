Volejte sláva a tři dny se radujte! Nic není samozřejmě vyhráno, ale minimálně klíčový krok k záchraně udělali pardubičtí fotbalisté v utkání proti Zbrojovce Brno, které zvládli výsledkem 2:0. Největším hrdinou se stal Florin Nita, který zneškodnil dvě penalty Jakuba Řezníčka. Vítězství svěřenců trenéra Kováče by se však neobešlo ani bez dvou úspěšných střelců. Prokletí se Zbrojovkou prolomil nejprve Martin Chlumecký a pomyslný hřebíček do rakve zatloukl v samotném závěru střídající Ladislav Krobot. Pardubice se díky vítězství bodově dotáhly právě na Brno a na poslední Zlín mají již náskok čtyř bodů.

Jedním ze dvou střelců Pardubic byl Martin Chlumecký, který překonal Martina Berkovce v prvním poločase po rohovém kopu. | Foto: David Haan

FC Zbrojovka Brno - FK Pardubice 0:2 (0:1)

Branky: 34. Chlumecký, 90+5. Krobot. ŽK: 0:2. Neproměněná penalta: 69. a 75. Řezníček (Nita zneškodnil). Rozhodčí: Szikszay – Kubr, Volf. FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Nečas (87. Mo. Tijani), Štěrba, Hlavica (46. Texl), Koželuh (87. Hrabina) – Endl – Hladík, Falta, Ševčík, Alli – Řezníček (C). FK Pardubice: Nita – Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký – Darmovzal, Sychra (64. Lima), Hlavatý (82. Tischler) – Janošek (64. J. Jeřábek), Pikul (82. Vacek), Černý (90+1. Krobot).

Utkání začalo poměrně aktivně, když hned v první minutě si po rohovém kopu na míč sáhl Florin Nita. Pardubičtí ale po prvotním tlaku rychle přebrali iniciativu a téměř 45 minut nepustili hosty do žádné šance.

Pojďme však postupně. Svěřenci trenéra Kováče drželi míč na svých kopačkách a postupně dobývali brněnskou tvrz. Ta dlouho držela pevně. První vážnější šanci na prolomení střelecké smůly měl Michal Hlavatý, který se opřel z hranice vápna do míče a pálil jen těsně vedle. Hlavatý mohl také udeřit, když byl výborným pasem vyslaný do samostatného úniku, ale domácí gólman mu do jeho kličky sáhl a stav nadále zůstával neměnný.

Ke vstřelení první branky neměl daleko ani Bartosz Pikul, který se šikovně uvolnil na levé straně a jeho následný centr pořádně zavařil zatím bezchybnému Berkovcovi.

Prolomení smůly ale přece jen přišlo. Trochu paradoxně se tak stalo po rohovém kopu. Pardubičtí se v sezoně příliš nemohli spoléhat na kvalitní standardky a vše se v lepší obrátilo právě v zápase s Brnem. Na rohový kop si nejprve výborně naskočil Vlček, který protáhl Martina Berkovce. Ten sice jeho pokus vyrazil na tyč, ale následně již byl na dorážku Chlumeckého krátký a Pardubice tak vstřelily jubilejní desátou branku ze standardní situace v sezoně.

Východočeši si nadále kontrolovali těsné vedení až do samotného konce první půle a do kabin tak odcházeli šťastnější. Svěřenci trenéra Kováče měli po pětačtyřiceti minutách více než sedmdesáti procentní držení míče, což jen podtrhovalo dominanci.

Zbrojovka politá živou vodou vstoupila do druhé půle v naprosto rozdílném rozpoložení. Nita hned v 48. minutě vyrobil pořádnou hrubu, po které skončil míč v síti, ale rozhodčí odpískal faul na pardubického brankáře a stav zůstával výhodnější pro Pardubice.

Brno i nadále dokazovalo, že do druhé půle vstoupilo jako jiný tým. V šancích však selhal Falta i Texl a po pětapadesáti minutách stále na světelné tabuli svítilo skóre 0:1.

Radoslav Kováč v 63. minutě sáhl poprvé ke střídání, kdy za ofenzivněji laděného Dominika Janoška šel do hry Jan Jeřábek a Sychru nahradil Lima.

Právě Jan Jeřábek se stal smolařem v průběhu 68. minuty. Pardubický záložník se totiž nechal předskočit Allim, kterého následně podrazil a Brno si tak vysloužilo pokutový kop. Exekutorem byl Jakub Řezníček, který již v letošní sezoně pětkrát vsítil branku do sítě Východočechů. Florin Nita však jeho mizerně kopnutou desítku chytil a držel šance na vítězství.

Netrvalo dlouho a souboj Řezníček - Nita se konal podruhé. Po dlouhém nakopnutém míči si brněnský útočník naskakoval do hlavičky a Nita nejprve trefil právě Řezníčka a nikoliv míč. I proto rozhodčí po konzultaci s VARem nařídil druhý pokutový kop zápasu.

To by však nebylo pořádné drama, kdyby Florin Nita nezlikvidoval penaltu i podruhé. Jakub Řezníček tentokrát zkusil poslat míč na druhou stranu, ale pardubický gólman tento záměr přečetl a vyrazil míč k rohovému praporku.

Rumunský hrdina ve službách hostů byl ale přece jen překonán. Divokou chvíli zakončil střelou na zadní tyč Alli. Ke smůle domácím však byl jeden z jejich hráčů přistižen v ofsajdu a stav tak po několika divokých minutách zůstával stále stejný.

Nita se vyznamenal i v posledních deseti minutách. Ševčík kroutil míč do šibenice po přímém kopu, ale pardubický gólman nadále držel čisté konto.

Na druhé straně pálil Darmovzal z hranice velkého vápna po zpětné přihrávce Černého, ale střela se k Berkovcovi vůbec nedostala.

Čas pomalu utíkal a utkání dospělo do nastaveného času, který činil sedm minut. Brno pomalu utahovalo šrouby, ale hrdinou se nakonec stal pardubický útočník Krobot. V protiútoku se nejprve objevil před Berkovcem nikým nehlídaný Tischler. Jeho střelu ještě brněnský brankář vyrazil, ale na dorážejícího Ladislava Krobota již nestačil.

Pardubice tak letos poprvé porazily Brno a to v možná klíčovém duelu. Východočeši po vítězství 2:0 se dotáhli právě na Zbrojovku, se kterou nyní mají stejný počet bodů (31). K tomu všemu navíc i Zlín prohrál a Kováčova družina tak má nyní náskok čtyř bodů.

"Florin (Nita) nám opět pomohl uhrát tři body. V první půli jsme hráli dobře a Brno za mě bylo zbytečně pasivní. Ve druhé půli jsme věděli, že se budou tlačit a navíc k tomu všemu jsme nezačali vůbec dobře. Vystřídali jsme, protože jsme chtěli hru uklidnit zkušenými hráči. Jeřáb (Jan Jeřábek) následně udělal nechtěně penaltu. Florin Nita však chytil rovnou dvě a pomohl nám k bodům. Jsem strašně rád, že ho tu máme, protože nám dává šanci bodovat každý zápas. Tyhle tři body jsou zlaté, moc jsme je potřebovali," hodnotil utkání v pozápasovém rozhovoru Radoslav Kováč.