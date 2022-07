"Sám jsem kluk z větší obce, takže se dokážu vžít do kůže obyvatel těch vesniček. Mám za to, tedy doufám, že je to pro ně lákadlo. Navíc, vetšinou se podobná utkání pojmou jako sláva s nějakým doprovodným programem. Lidé pak mají o zábavu postaráno na celé odpoledne," říká pro Deník Tomáš Solil, záložník FK Pardubice.

Jak jste reagoval na to, že vaším soupeřem v přípravě bude turecký velkoklub?

Určitě mě tato zpráva dost překvapila. S takto věhlasnými týmy jsme se do této přípravy nepotkávali. Už máme za sebou jednu zkušenost, když jsme hráli proti ještě v loňské sezoně bundesligovému mužstvu z Fürthu. Teď nás čeká další a ještě možná těžší zkouška. Ukáže se, jak na tom jsme v porovnání s mančaftem, který pravidelně hraje evropské poháry. I když loňská sezona se mu nevydařila a mám za to, že se do žádného nekvalifikoval.

Musíte si rychle zvyknout na úplně jiný level fotbalu. Galatasaray není Sigma Olomouc B, co vy na to?

Samozřejmě, že počítám s velkým rozdílem. Nicméně uvidíme, jak soupeř utkání pojme. V jaké sestavě proti nám nastoupí. Každopádně, ať naskočí na trávník kdokoliv, tak bude mít vysokou kvalitu. Když k zápasu přistoupíme zodpovědně a nebudeme mít z Galatasaray přehnaný respekt, tak jim můžeme být vyrovnanějším soupeřem.

Realita vystřídala sny

Mimochodem první tým Olomouce se s Galatasaray střetl teď o víkendu. A prohrál 0:2. Byl byste ochotný akceptovat stejný výsledek?

Takhle se to brát nedá. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. A je jedno, kdo proti nám stojí. Očekávám rychlý a fyzicky náročný fotbal. Takže se musíme na utkání co nejlépe připravit.

Nechtěl byste se někdy v budoucnu střetnout s Galatasaray za jiných okolností. Napovím vám: doma – venku a tam si zahrát v pověstném istanbulském pekle?

(směje se) Tak to by byl skvělý zážitek. Každý hráč by si chtěl ve své kariéře vyzkoušet hrát před takovou kulisou. Galatasaray mají širokou fanouškovskou základnu, a to nejen v Turecku. S fotbalem obecně a především se svým klubem jsou hodně spjatí. Každé utkání se hraje v bouřlivém prostředí. Určitě mě to hodně láká.

Napadla kluka z Moravan myšlenka, že si někdy zahraje proti nejen tureckému gigantu?

Když jsem byl malý a snil jsem o podobných zápasech, tak možná ano. Nicméně přiznávám se, že přímo Galatasaray mě nenapadlo. Postupem věku podobné sny začaly opadávat a přednost dostala realita. Proto jsem za tuto příležitost velice rád.

Krejčímu přibyly šediny, chuť do fotbalu ale má velkou. Noví hráči ho nabijí

Jaké vám naskočí první jméno, když uslyšíte Galatasaray Istanbul?

(vypálí) Didier Drogba. Z českých Milan Baroš a Tomáš Ujfaluši.

Zdá se, že Pardubice stoupají evropským žebříčkem výše a výše. Respektive ve zvučnosti protivníků. Po exbundesligovém Fürthu, přichází na řadu turecký kolos. Jste jako účastník české elitní soutěže na trhu přípravných utkání žádanější?

Že by? Ale je pravda, že v našem případě není úplně obvyklé konfrontovat síly s tak známým celkem. Ten, kdo zařizuje taková utkání, musí mít dobré kontakty s podobnými kluby. Asi to nebude každý rok, a tak bychom si měli šance vážit. Vždy záleží, jak se říká, odchytit takové kluby na nějakém soustředění. A když se to dobře domluví, tak by takové lahůdky mohly být pravidelněji (pousměje se).

Galatasaray - FK Pardubice

Dnes od 18:00, Bad Waltersdorf v Gratzu

Hraje se ve Štýrském Hradci. Jste radši, že se zápas nekoná v Hradci Králové?

Ten název města je tak trochu nešťastný (směje se). Ne vážně, takhle se na to vůbec nekoukám.

Je ale pravda, že za takovým soupeřem se cestuje s chutí?

Jasně. Jedeme do Rakouska a to není úplně daleko. Když je možnost domluvit podobný zápas, kam se dá dojet autobusem, tak se asi dá vždycky na to kladně zareagovat. V dresu Galatasaray se to hemží legionáři i tureckými reprezentanty.

Tomáš Solil v zápase proti Jablonci, kde se i střelecky prosadil.Zdroj: Radek Klier

Ze Semína do Grazu

Pořád se ale vždy začíná za stavu 0:0 a soupeř je z masa a kostí…

Souhlasím. Není důvod se jich bát. Člověk se může jenom ukázat. Mají dvě ruce a dvě nohy. Hrát se dá s každým. Jasně soupeř může být herně lepší a mít vyšší kvalitu, ale když necháte na hřišti všechno, výsledek se dostaví.

Naznačujete, že se hráč z neznámých Pardubic může jen ukázat. Berete to jako osobní šanci?

Mám za to, že zápas bude sledovat více lidí, kteří se pohybují kolem fotbalu. Především nám ale jde o srovnání nějaké výkonnosti. Nastoupíme proti hráčům, kteří hrají trochu lepší ligu. Pro nás to může být opravdu měřítko kvality.

Když se ještě vrátíme k utkání s Fürthem. Byl to oproti české nejvyšší soutěži, jak se říká, fičák?

To si úplně nemyslím. Obstáli jsme s hlavou nahoře. Je pravda, že jsme hráli více pečlivě v bloku do obrany. Vypracovali jsme si také nějaké šance. Fürth hodně otáčel hru na míči. Celkově v Bundeslize se hraje jiný fotbal než u nás. Fürth by se pohyboval někde v horní polovině české ligy. Určitě ve skupině o titul.

Věčně usměvavý Hlavatý našel v Pardubicích druhý domov. Fanynky ale mají smůlu

O víkendu jste se střetli s Duklou. Poprvé jste v přípravě udrželi čisté konto. Bylo to modelové utkání směrem ke Galatasaray?

To je spíše otázka na trenéry. Ale že bychom hráli více defenzivněji, tak to ne. Záleží na tom, co vám soupeř dovolí. Bude se jednat o jiný zápas. Galatasaray bude hrát více s míčem. I když Dukla hraje v přípravě skvěle, tak turecká liga je určitě výše.

Mohli jste si nakoukat žlutočervené dresy, které nosí Dukla i Galatasaray…

(úsměv) To je pravda.

Pražskou Duklu jste si pozvali do Semína. Je podle vás přínosné takto vyvážet fotbal do vesnic?

Sám jsem kluk z větší obce, takže se dokážu vžít do kůže obyvatel těch vesniček. Mám za to, tedy doufám, že je to pro ně lákadlo. Navíc, vetšinou se podobná utkání pojmou jako sláva s nějakým doprovodným programem. Lidé pak mají o zábavu postaráno na celé odpoledne. Konkrétně v Semíně nám fandilo hodně lidí. Atmosféra mě velmi potěšila, tak snad jsme diváky nezklamali. Jsem za to, abychom hráli přípravné zápasy v podobně fotbalových obcích. Je vidět, že lidi mají fotbal rádi. Kolikrát dorazí i celá vesnice.

Očekáváte nějaké příznivce v Grazu, přestože nehraje Sturm ani GAK?

Galatasaray je vysoce atraktivním týmem i pro rakouské občany. Spíše se přijdou podívat na turecký tým. To nám ale vůbec nevadí…

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil